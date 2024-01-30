Хто така Аліна Доротюк, яку Петров й Іванов принизили за зовнішність

Хто така Аліна Доротюк

Інтерв’юерці 35 років. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю телерадіожурналістика.

У світській журналістиці працює 15 років.

Аліна Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Була кореспонденткою програм "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок" на СТБ.

З 2010 по 2014-й знімала сюжети у Москві як спецкор від СТБ.

Коли почалася Революція Гідності, повернулася в Україну, працювала в реаліті-шоу.

З 2017 по 2023й Аліна була ведучою та редакторкою проєкту "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Аліна Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

А вже у 2020 році разом із продюсеркою Іриною Епштейн запустила YouTube-канал "Вечеря з Дороті", де брала інтерв’ю у зірок і блогерів.

У травні 2022го журналістка запустила свій другий YouTube-канал "Аліна Доротюк".

За майже два роки війни на нього підписалось більш ніж 100 тисяч користувачів.

Особисте життя телеведучої

Аліна не приховує: у неї є кохана людина. Однак особистість свого обранця поки не розкриває.

В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю вона розповіла, що він - не публічна людина.

Аліна Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

“Я до повномасштабного вторгнення навіть заміж не хотіла і ніколи себе не уявляла у весільній сукні і дітей не хотіла. Більше того, я про це відкрито завжди говорила своїй родині", - поділилася блогерка.

Але тоді, каже зірка, коли сталася велика війна, вона з батьками просиділи певний період в окупації, і до неї "прийшло переосмислення дуже багатьох речей”

“Я б хотіла, звісно, пропозицію, ну я не знаю, наскільки вона буде і якою вона буде. Зараз я маю поруч людину, з якою могла б виховувати спільних дітей!”, - розповідала Доротюк.