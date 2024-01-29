Відому журналістку публічно принизили за зовнішність: назвали "страшною" і відправили "на теплотрасу"
Ведучі каналу "Ісландія" Сергій Іванов та Володимир Петров захейтили зовнішність журналістки Аліни Доротюк. Згодом вона прокоментувала діалог ютуберів, зазначивши, що подібні висловлювання є мізогіністськими.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
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Журналістка поділилась відео, на якому Іванов і Петров обговорюють її інтервʼю з блогеркою "Людою з Голлівуду", зокрема зовнішність жінок.
- Я так розумію, що оця ведуча (весь час забуваю, як її звати), вона от тупо спеціалізується по тупих візаві.
- А це ж старий прикол "знайди подружку страшніше, ніж ти". Це ж стара жіноча хитрість.
- Ну, давай відверто, у цьому випадку це важко буде зробити. Але те, що вона старається, треба визнати, і заохотити її. Давай, намагайся. Можна спробувати на теплотрасах пошукати. Там хтось гідний може знайтися.
Діалог ютуберів Доротюк порівняла зі скандальним висловлюванням Володимира Остапчука про дівчат "10 з 10", назвавши його "безневинним".
"Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі та обговорюють мою зовнішність, ще й серйозно радять пошукати "страшнішу" за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію), я раптом задумалася", - написала Доротюк.
"Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його - у порівнянні з цими висловлюваннями - "безневинне" 10 із 10. А якимсь Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністські висловлювання з рук?", - додала вона.
На думку ведучої, такі коментарі у публічній сфері "ще більше легалізовують шеймінг жінок за зовнішність".
"До слова, хто не в курсі, Петров (той, що світліший) відомий у медіасфері як "чорний політтехнолог" та піарник Януковича. На його рахунку купа брудних піар-акцій, в тому числі провокація з "тітушками" на мітингу проти Януковича у 2013 році. І зараз людина з таким медіаминулим в топі українською ютубу", - зауважила зірка.
Нагадаємо, у серпні 2023 року в Україні розгорівся скандал через сексистські висловлювання.
Ведучий Володимир Остапчук у своєму YouTube-шоу разом із запрошеними гостями, виконавцем POSITIFF та блогером Богданом Буше, вирішили обговорити, якими мають бути жінки "на 10 з 10".
Зокрема, засудили волосся на тілі, целюліт та зайву, на їхню думку, вагу.
Їхні судження розкритикували переважна більшість користувачок та користувачів соцмереж.
Нещодавно скандальна Фаріон назвала Львів "містом диверсантів" та принизила російськомовних українців.
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