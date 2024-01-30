За понад 1 мільйон гривень: Євген Кот розсекретив найдорожчий подарунок дружині
Український хореограф Євген Кот розповів, який найдорожчий подарунок купував своїй дружині, танцівниці Наталії Татарінцевій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівника Євгену Фешаку у програмі "33 питання" від Люкс ФМ.
Яким був найдорожчий подарунок Євгена Кота для дружини
Євген не приховує: він любить балувати свою дружину, робити їй сюрпризи. Тож для коханої вирішив подарувати автомобіль Audi A5.
Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Вартість такої автівки в середньому сягає одного мільйона гривень.
Виявилося, що про купівлю нової машини Наталія Татарінцева навіть не здогадувалася.
"Audi A5. Тоді це було сюрпризом. Він просто зателефонував і сказав: "Я купив тобі машину", - сміючись, пригадала танцівниця, яка вагітна первістком.
Нагадаємо, нещодавно подружжя повідомило радісну новину - незабаром вони вперше стануть батьками.
Відомо, що Наталія довго не могла завагітніти й багато часу приділяла жіночому здоров'ю.
Вона перебувала у постійному стресі через змагання та виступи, тож це негативно позначилося на організм.
Лікарі ставили парі діагноз безпліддя, однак вони не впадали у відчай і вірили, що їхня мрія обов’язково здійсниться.
Раніше Дорофєєва розсекретила вартість найдорожчого подарунку від Кацуріна.
Також дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка.