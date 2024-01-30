ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За понад 1 мільйон гривень: Євген Кот розсекретив найдорожчий подарунок дружині

Вівторок 30 січня 2024 09:40
UA EN RU
За понад 1 мільйон гривень: Євген Кот розсекретив найдорожчий подарунок дружині Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хореограф Євген Кот розповів, який найдорожчий подарунок купував своїй дружині, танцівниці Наталії Татарінцевій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівника Євгену Фешаку у програмі "33 питання" від Люкс ФМ.

Яким був найдорожчий подарунок Євгена Кота для дружини

Євген не приховує: він любить балувати свою дружину, робити їй сюрпризи. Тож для коханої вирішив подарувати автомобіль Audi A5.

За понад 1 мільйон гривень: Євген Кот розсекретив найдорожчий подарунок дружині

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

Вартість такої автівки в середньому сягає одного мільйона гривень.

Виявилося, що про купівлю нової машини Наталія Татарінцева навіть не здогадувалася.

"Audi A5. Тоді це було сюрпризом. Він просто зателефонував і сказав: "Я купив тобі машину", - сміючись, пригадала танцівниця, яка вагітна первістком.

Нагадаємо, нещодавно подружжя повідомило радісну новину - незабаром вони вперше стануть батьками.

Відомо, що Наталія довго не могла завагітніти й багато часу приділяла жіночому здоров'ю.

За понад 1 мільйон гривень: Євген Кот розсекретив найдорожчий подарунок дружині

Вона перебувала у постійному стресі через змагання та виступи, тож це негативно позначилося на організм.

Лікарі ставили парі діагноз безпліддя, однак вони не впадали у відчай і вірили, що їхня мрія обов’язково здійсниться.

Раніше Дорофєєва розсекретила вартість найдорожчого подарунку від Кацуріна.

Також дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
подарунки Евгений Кот звезды шоу-бизнеса
NEWS
РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки збили сили ППО
РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки збили сили ППО