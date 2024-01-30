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Кто такая Алина Доротюк, которую Петров и Иванов унизили за внешность

Алина Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях в сети развернулся новый скандал. Известные блогеры Владимир Петров и Сергей Иванов из "Исландии ТВ" позволили себе грубо обсуждать внешность журналистки Алины Доротюк.

Кусок видео, на котором ютуберы хейтят ведущую, она выложила в своем Instagram. Реакция не заставила себя ждать, и этот зашкварный фрагмент разлетелся по соцсетям.

И пока все ждут публичных извинений от политтехнологов, РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, кто такая Алина Доротюк, имя которой сейчас встречается в новостной ленте.

При написании материала использовались следующие источники: KP.UA, программа от "Люкс ФМ" "Тур Зірками".

Кто такая Алина Доротюк

Интервьюерке 35 лет. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности телерадиожурналистика.

В светской журналистике работает 15 лет.

Алина Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Была корреспондентом программ "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок" на СТБ.

С 2010 по 2014-й снимала сюжеты в Москве как спецкор от СТБ.

Когда началась Революция Достоинства, вернулась в Украину, работала в реалити-шоу.

С 2017 по 2023-й Алина была ведущей и редактором проекта "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Алина Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

А уже в 2020 году вместе с продюсером Ириной Эпштейн запустила YouTube-канал "Ужин с Дороти", где брала интервью у звезд и блогеров.

В мае 2022-го журналистка запустила свой второй YouTube-канал "Алина Доротюк".

За почти два года войны на него подписалось более 100 тысяч пользователей.

Личная жизнь телеведущей

Алина не скрывает: у нее есть любимый человек. Однако личность своего избранника пока не раскрывает.

В одном из своих недавних интервью она рассказала, что он - не публичный человек.

Алина Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

"Я до полномасштабного вторжения даже замуж не хотела и никогда себя не представляла в свадебном платье и детей не хотела. Более того, я об этом открыто всегда говорила своей семье", - поделилась блогерша.  

Но тогда, говорит звезда, когда произошла большая война, она с родителями просидели определенный период в оккупации, и к ней "пришло переосмысление очень многих вещей"

"Я бы хотела, конечно, предложение, ну я не знаю, насколько оно будет и каким оно будет. Сейчас я имею рядом человека, с которым могла бы воспитывать общих детей!", - рассказывала Доротюк.

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