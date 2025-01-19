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Хто співатиме на інавгурації Трампа? Є список усіх зірок

Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

20 січня відбудеться церемонія інавгурації Дональда Трампа на посаду 47-го президента США. І вже відомо, які зірки виступатимуть як на самій інавгурації, так і на заходах, які відбудуться на тлі цієї події.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ABC News розповідає, хто співатиме для Трампа.

Які зірки виступатимуть на церемонії складання присяги

В понеділок, коли Трамп складатиме присягу, виступатимуть кантрі-співачка Керрі Андервуд з піснею "America the Beautiful" та оперний тенор Крістофер Маккіо. Він виконає національний гімн США - "The Star-Spangled Banner".

Також на церемонії співатиме кантрі-музикант Лі Грінвуд, відомий як автор пісень "God Bless the U.S.A." та "Time on Her Hands".

 

А в неділю, напередодні інавгурації Трампа, відбудеться мітинг "Make America Great Again". Саме з таким лозунгом він виступав ще у 2016 році. На ньому виступатимуть:

  • Кід Рок
  • гурт The Village People - вони відомі піснею "YMCA", під яку любить танцювати Трамп
  • Біллі Рей Сайрус
  • Лі Грінвуд
  • хор Liberty University's Praise.

До речі, ексучасник гурту The Village People Віктор Вілліс казав, що виступ гурту на заходах до інавгурації Трампа не є демонстрацією схвалення його політики.

 

Хто виступатиме на святкуванні після інавгурації Трампа

На вечір понеділка, 20 січня, заплановано одразу три події:

  • The Liberty Ball - на ньому виступатиме Джеймсон Алдін, відомий піснею "Dirt Road Anthem", а ще заплановано появу артиста, ім'я якого тримається в секреті

 

  • The Commander-in-Chief Ball - на цій події співатимуть гурт Rascal Flatts та артист Паркер Мак-Коллум

 

  • The Starlight Ball - на цьому заході, який також заплановано на вечір понеділка, виступить Гевін Дегроу, відомий як виконавець треків "Chariot" та "I Don't Want to Be".

 

Інавгурація Трампа - що відомо

Як вже стало відомо, церемонія відбуватиметься в закритому приміщенні, вперше з 1985 року. Спочатку про це казали лише інсайдери, але потім вже сам Трамп підтвердив, що розпорядився провести інавгурацію в ротонді Капітолія.

Вже 19 січня Трамп прибув у Вашингтон. Там він планує взяти участь в церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі. А вже після цього почнеться мітинг на Capital One Arena.

 
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