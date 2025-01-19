Хто співатиме на інавгурації Трампа? Є список усіх зірок

Які зірки виступатимуть на церемонії складання присяги

В понеділок, коли Трамп складатиме присягу, виступатимуть кантрі-співачка Керрі Андервуд з піснею "America the Beautiful" та оперний тенор Крістофер Маккіо. Він виконає національний гімн США - "The Star-Spangled Banner".

Також на церемонії співатиме кантрі-музикант Лі Грінвуд, відомий як автор пісень "God Bless the U.S.A." та "Time on Her Hands".

А в неділю, напередодні інавгурації Трампа, відбудеться мітинг "Make America Great Again". Саме з таким лозунгом він виступав ще у 2016 році. На ньому виступатимуть:

Кід Рок

гурт The Village People - вони відомі піснею "YMCA", під яку любить танцювати Трамп

Біллі Рей Сайрус

Лі Грінвуд

хор Liberty University's Praise.

До речі, ексучасник гурту The Village People Віктор Вілліс казав, що виступ гурту на заходах до інавгурації Трампа не є демонстрацією схвалення його політики.

Хто виступатиме на святкуванні після інавгурації Трампа

На вечір понеділка, 20 січня, заплановано одразу три події:

The Liberty Ball - на ньому виступатиме Джеймсон Алдін, відомий піснею "Dirt Road Anthem", а ще заплановано появу артиста, ім'я якого тримається в секреті

The Commander-in-Chief Ball - на цій події співатимуть гурт Rascal Flatts та артист Паркер Мак-Коллум

The Starlight Ball - на цьому заході, який також заплановано на вечір понеділка, виступить Гевін Дегроу, відомий як виконавець треків "Chariot" та "I Don't Want to Be".

Інавгурація Трампа - що відомо

Як вже стало відомо, церемонія відбуватиметься в закритому приміщенні, вперше з 1985 року. Спочатку про це казали лише інсайдери, але потім вже сам Трамп підтвердив, що розпорядився провести інавгурацію в ротонді Капітолія.

Вже 19 січня Трамп прибув у Вашингтон. Там він планує взяти участь в церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі. А вже після цього почнеться мітинг на Capital One Arena.