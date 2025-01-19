Кто будет петь на инаугурации Трампа? Есть список всех звезд

Какие звезды будут выступать на церемонии принятия присяги

В понедельник, когда Трамп будет принимать присягу, будут выступать кантри-певица Керри Андервуд с песней "America the Beautiful" и оперный тенор Кристофер Маккио. Он исполнит национальный гимн США - "The Star-Spangled Banner".

Также на церемонии будет петь кантри-музыкант Ли Гринвуд, известный как автор песен "God Bless the U.S.A." и "Time on Her Hands".

А в воскресенье, накануне инаугурации Трампа, состоится митинг "Make America Great Again". Именно с таким лозунгом он выступал еще в 2016 году. На нем будут выступать:

Кид Рок

группа The Village People - они известны песней "YMCA", под которую любит танцевать Трамп

Билли Рэй Сайрус

Ли Гринвуд

хор Liberty University's Praise.

Кстати, экс-участник группы The Village People Виктор Уиллис говорил, что выступление группы на мероприятиях к инаугурации Трампа не является демонстрацией одобрения его политики.

Кто будет выступать на праздновании после инаугурации Трампа

На вечер понедельника, 20 января, запланировано сразу три события:

The Liberty Ball - на нем будет выступать Джеймсон Алдин, известный песней "Dirt Road Anthem", а еще запланировано появление артиста, имя которого держится в секрете

The Commander-in-Chief Ball - на этом событии будут петь группа Rascal Flatts и артист Паркер Мак-Коллум

The Starlight Ball - на этом мероприятии, которое также запланировано на вечер понедельника, выступит Гэвин Дегроу, известный как исполнитель треков "Chariot" и "I Don't Want to Be".

Инаугурация Трампа - что известно

Как уже стало известно, церемония будет проходить в закрытом помещении, впервые с 1985 года. Сначала об этом говорили только инсайдеры, но потом уже сам Трамп подтвердил, что распорядился провести инаугурацию в ротонде Капитолия.

Уже 19 января Трамп прибыл в Вашингтон. Там он планирует принять участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище. А уже после этого начнется митинг на Capital One Arena.