Трамп прибув у Вашингтон перед інавгурацією. ЗМІ дізналися деталі

Новообраний президент США Дональд Трамп перед інавгурацією прибув до Вашингтона 18 січня. Вона має відбутися 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Як пише видання, літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса ввечері перед тим, як він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling для запланованих вечірніх свят і феєрверків.

Трамп вийшов з літака близько 7:20 вечора, він не відповідав на запитання, кажуть журналісти, але ненадовго зупинився, щоб помахати пресі та двічі махнув кулаком у повітрі.

Раніше Трамп, Меланія та їхній син Беррон сіли на літак о 17:13 за східним часом і вилетіли з міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида, поблизу Мар-а-Лаго . Вони втрьох розвернулися на сходах, і Трамп помахав рукою, перш ніж піти всередину літака.

"Поки Трамп проводить час у своєму клубі, новообраний віце-президент Джей Ді Венс відвідає прийом для членів кабінету міністрів і влаштує вечерю у Вашингтоні", - констатує видання.

У неділю, 19 січня, напередодні своєї інавгурації, Трамп має взяти участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.

День інавгурації Трампа

У день інавгурації Трамп розпочне традиційну молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім попрямує до Білого дому на традиційний чай із Джо Байденом і першою леді, які залишають свій пост.

Потім Трамп попрямує до Капітолію. Понад 250 тисяч гостей отримали квитки для перегляду інавгурації з усієї території Капітолію. Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній, який відповідає за планування заходу, зазначив у заяві, що "переважна більшість гостей, які мають квитки, не зможуть відвідати церемонії особисто".

"На інавгурації будуть відсутні колишня перша леді Мішель Обама та колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Жодна з них не пояснила, чому вона пропускає церемонію", - констатують журналісти.

Після того, як Трамп складе присягу та виступить зі своєю інавгураційною промовою, відбудеться урочисте прощання з Байденом і віце-президентом Камалою Гарріс.

"Коли новий республіканський уряд прийде до влади, Трамп відправиться на церемонію підписання в Капітолій, щоб затвердити деякі зі своїх перших офіційних актів, після чого відбудеться обід у Конгресі та огляд військ США", - зазначає канал.