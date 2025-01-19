Трамп прибув у Вашингтон перед інавгурацією. ЗМІ дізналися деталі
Новообраний президент США Дональд Трамп перед інавгурацією прибув до Вашингтона 18 січня. Вона має відбутися 20 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Як пише видання, літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса ввечері перед тим, як він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling для запланованих вечірніх свят і феєрверків.
Трамп вийшов з літака близько 7:20 вечора, він не відповідав на запитання, кажуть журналісти, але ненадовго зупинився, щоб помахати пресі та двічі махнув кулаком у повітрі.
Раніше Трамп, Меланія та їхній син Беррон сіли на літак о 17:13 за східним часом і вилетіли з міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида, поблизу Мар-а-Лаго. Вони втрьох розвернулися на сходах, і Трамп помахав рукою, перш ніж піти всередину літака.
"Поки Трамп проводить час у своєму клубі, новообраний віце-президент Джей Ді Венс відвідає прийом для членів кабінету міністрів і влаштує вечерю у Вашингтоні", - констатує видання.
У неділю, 19 січня, напередодні своєї інавгурації, Трамп має взяти участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.
День інавгурації Трампа
У день інавгурації Трамп розпочне традиційну молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім попрямує до Білого дому на традиційний чай із Джо Байденом і першою леді, які залишають свій пост.
Потім Трамп попрямує до Капітолію. Понад 250 тисяч гостей отримали квитки для перегляду інавгурації з усієї території Капітолію. Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній, який відповідає за планування заходу, зазначив у заяві, що "переважна більшість гостей, які мають квитки, не зможуть відвідати церемонії особисто".
"На інавгурації будуть відсутні колишня перша леді Мішель Обама та колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Жодна з них не пояснила, чому вона пропускає церемонію", - констатують журналісти.
Після того, як Трамп складе присягу та виступить зі своєю інавгураційною промовою, відбудеться урочисте прощання з Байденом і віце-президентом Камалою Гарріс.
"Коли новий республіканський уряд прийде до влади, Трамп відправиться на церемонію підписання в Капітолій, щоб затвердити деякі зі своїх перших офіційних актів, після чого відбудеться обід у Конгресі та огляд військ США", - зазначає канал.
Крім того, Трамп знову планує виступити перед своїми прихильниками, перш ніж відправитися в Білий дім на церемонію підписання в Овальному кабінеті.
Перемога Трампа на виборах у США
На початку листопада 2024 року у США відбулися президентські вибори. У перегонах здобув перемогу республіканець Дональд Трамп. Це вже другий його президентський термін.
Зазначимо, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться в приміщенні, а не на вулиці 20 січня. Причиною стали небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні цього дня. Таке рішення було прийнято вперше з 1985 року.
Раніше РБК-Україна розповідало, де і коли дивитися інавгурацію Трампа.
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