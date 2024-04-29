Хто насправді Клавдія Петрівна і чому її всі люблять: біографія, вік, пісні і цікаві факти

Одна з найзагадковіших українських артисток Клавдія Петрівна привернула до себе величезну увагу у вітчизняному інформаційному просторі. Виконавиця, залишаючись анонімною, зуміла завоювати публіку своїм унікальним стилем виконання і текстами, що легко запам'ятовуються. Спочатку вона підкорила аудиторію на TikTok, а потім привернула їхню увагу і на інших платформах.

І поки у мережі гадають, хто ж стоїть за загадковим образом інкогніто-співачки, РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись цікаві факти з її біографії.

Хто така Клавдія Петрівна

Клавдія Петрівна - це творчий псевдонім артистки, який вона запозичила з твору "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка.

Це ім'я належить коханці головного персонажа роману, який являє собою керівника уряду УНР і, по суті, втілює самого письменника.

3 серпня 2023 року у своєму Telegram-каналі співачка опублікувала сім треків. Усі вони були записані нашвидкуруч у додатку GarageBand (додаток для iPhone, призначений для запису музики).

Цікаво, що текст однієї з них процитувала навіть Олена Зеленська під час Третього Саміту перших леді та джентльменів, говорячи про ментальне здоров’я.

Композиції стали популярними всього за тиждень, і кількість підписників виконавиці зросла з 0 до 10 000.

Після цього слухачі почали обговорювати, скільки Клавдії років, і припускати, що тексти могли бути створені штучним інтелектом.

Реальні фото Клавдії Петрівни (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Дехто взагалі стверджував, що це жінка з досвідом, вік якої становить близько 35-40 років.

Однак команда музичного лейблу Nebo Music, з яким наразі співпрацює артистка, зазначила, що Клавдія - юна і все ще навчається в музичному коледжі.

Попри широкий суспільний інтерес до її особистості, вона прагне зберегти певну загадковість.

Зі слів молодого співака і товариша Клавдії OSTY, ідея не показувати її обличчя - це не піар хід.

"Це захотіла сама Клавдія Петрівна. Тому що вона боялася, якщо не "залетять" пісні, то не хотіла позоритися", - пояснив він.

OSTY (фото: instagram.com/ossstyy)

Коли почалася співпраця лейблу з Клавдією Петрівною

Про талановиту артистку Nebo Music дізнався від її друга OSTY, який став дебютним виконавцем, представленим лейблом.

"Наша команда дуже зацікавилася Klavdia Petrivna. Кожен знайшов в її треках, щось своє - вайб французького шансону, клавіші з 90-х. Тому вирішили запросити її до нас у Київ познайомитися. Виявилося, що Клавдія ніколи не була на студії звукозапису", - розповіла СЕО лейблу Катерина Шевченко в інтерв’ю "Лірум".

"Ми провели разом із саундпродюсером та Клавдією на студії чотири дні й записали пісні. І зрозуміли, що разом зможемо показати якою може бути нова українська музика", - додала вона.

Пісні Клавдії Петрівни

Пісні артистки знаходять відгук у сучасної аудиторії. За словами Катерини Шевченко, вони являють собою образ типової жінки, настрій якої змінюється до 35 разів на день.

Вона може здаватися інфантильною, але водночас показує, як жінка здатна надихати та мотивувати чоловіка.

"Дощ змиє усі сліди, я ніколи не дізнаюся хто ти. Поїзд вже вирушає, пасажирів набирає. Ти заходиш у останній вагон. Я тебе не доганяю, лише ручкою помахаю", - співає Клавдія Петрівна у пісні "Хто ти" разом із Osty.

До слова, у вересні 2023 року, після того, як співачка виклала свій альбом у Telegram, хтось завантажив ці треки на стримінгові платформи, включно зі Spotify.

Пісні активно почали збирати прослуховування. Хто зображений на обкладинці в Spotify - досі невідомо, але це не Клавдія.

Втім, тривала боротьба завершилася, і тепер піратський акаунт, що належить псевдо-співачці, на стримінговій платформі залишається порожнім.

Офіційний акаунт Spotify Клавдії Петрівни має 582 тисяч слухачів (на момент написання матеріалу - Прим.ред).

На YouTube пісня "Знайди мене" зірки поки що є найбільш популярною, зібравши 16 мільйонів переглядів.

За нею слідує вже легендарна "Я щаслива" з 10 мільйонами переглядів.

Також високою популярністю та вірусністю користується трек "Імператори", який на цій же платформі зібрав понад 8 мільйонів переглядів.

Хто може ховатися за образом Клавдії Петрівни

У грудні 2023 року блогер-пліткар Богдан Беспалов, посилаючись на свої джерела, розкрив, що справжнє ім'я артистки - Соломія.

За його даними, їй 18 років, вона родом із Львівської області та навчається в музичному коледжі.

А 6 лютого 2024 року під час церемонії оголошення переможців премії "Золота Зоря Лірум" Клавдія Петрівна була названа лауреатом у категорії "Дебют року".

Отримувати нагороду на сцену вийшла виконавиця Маша Кондратенко, однак вона не підтвердила свою тотожність з анонімною співачкою.

Водночас слухачі звернули увагу на різницю в тембрі голосу у Клавдії Петрівни та Кондратенко.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Серед киян також поширена версія, що Клавдія Петрівна насправді - відома співачка і лауреатка міжнародних конкурсів Христина Соловій.

Їй лише 31 рік, вона самостійно пише пісні, володіє чудовим вокалом, має привабливу зовнішність і струнку фігуру.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Коли концерт Клавдії Петрівни

Знаменитість вперше виступила наживо на сцені 19 квітня під час великого сольного концерту Артема Пивоварова.

Разом із ним вона випустила кліп на спільну пісню "Барабан" яка вже встигла полюбитися українцям.

Цікаво, що її поява на сцені була абсолютною несподіванкою, адже не було жодного анонсу.

Втім, як і раніше зірка не стала розкривати свою особистість. Тому її обличчя та тіло покривала довга суцільна червона накидка, а на голові виднівся чорний плетений капелюх.

Клавдія Петрівна на концерті Артема Пивоварова (фото: скріншот з відео)

До слова, нещодавно виконавиця анонсувала свій дебютний сольний концерт у Києві, який відбудеться 30 серпня у Палаці Спорту.

На ньому, можливо, вона і розставить усі крапки над ї. Тож, час усе покаже, адже в анонсі її концертів йдеться, що "нарешті розкриються всі карти".

Коли концерт Клавдії Петрівни (фото: concert.ua)