Це новий хіт! Артем Пивоваров і загадкова Klavdia Petrivna показали відео на пісню "Барабан"

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna (Клавдія Петрівна) показали кліп на пісню "Барабан", яка вже стала хітом в ТікТок та інших соціальних мережах, і яка вже дуже полюбилася українцям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Пивоварова, де відео вийшло 25 квітня.

Що відомо про пісню

Ця пісня і кліп на неї вийшли в рамках авторського культурного проекту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", де він популяризує українську літературу та її яскравих представників.

Так, в основу пісні "Барабан" покладено вірш "Барабан печалі" Ґео Шкурупія - українського поета-футуриста, представника "розстріляного відродження".

У кліпі Пивоваров та Klavdia Petrivna з'являються в двох різних образах. Таким чином у відео показано дві історії, що контрастують між собою.

"Я невпинно продовжую підтримувати молоді таланти і пишаюся тим, що наша країна на сьогоднішній день переживає музичний розквіт. Радий бути причетним до цього!" - прокоментував дует Артем.

В свою чергу загадкова артистка подякувала співаку "за пропозицію записати пісню разом, за відчайдушну роботу на студії".

Що відомо про дует Пивоварова і Klavdia Petrivna

Зазначимо, що жива прем'єра пісні "Барабан" відбулася на великих сольних концертах Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві 19, 20 та 22 квітня.

Ба більше: це була перша поява Klavdia Petrivna перед публікою, що стало справжньою несподіванкою для глядачів шоу.

"Завдяки Артему я пройнялася надзвичайною атмосферою великих концертів, неймовірних масштабів. Це був максимально крутий досвід, який наповнив мене шаленою енергією і потужно надихнув", - говорить співачка.

Після цього концертна версія дуетної роботи одразу захопила соцмережі та потрапила в тренди за декілька днів до офіційного релізу.

Реакція українців "Барабан"

Всього за лічені години після релізу кліпу, тисячі українців залишили коментарі під відео. Ми зібрали лише маленьку частину з них:

Пісня, ще й вийти не встигла, а вже стала хітом. А ваш з Клавдією дует став найкращим за цю весну!

Як же вони разом запалюють, та водночас зачаровують. Яка це нестримна енергія!

Вважаю, це один з найпотужніших релізів! Від голосів до образів! Продумана кожна деталь! Артем, ти відкриваєшся щоразу по-новому!

Нереально! Не можу перестати передивлятися та переслуховувати

Я не знаю, як це можна витримати, але це просто шедеврально! Дивишся на одному подиху, мурахи по шкірі, це кайф! Ідеально просто все!

Кожен раз мурахи по тілу! Дякую за таку творчість! Я була вперше на твоєму концерті і зрозуміла, що ти єдиний для мене, хто в Україні так сильно горить своєю справою, хто дійсно любить це робити. Твоя творчість, шалена енергія та любов до України, української нації, народу - просто неймовірна! Ти - людина мотивація! Разом з тобою - до Перемоги!

Мурахи по тілу, дуже гарно, так чуттєво… Не вистачає слів, щоб описати враження від почутого. Це щось, що має почути ввесь світ!

Хто така Klavdia Petrivna

Зазначимо, що Klavdia Petrivna - популярна співачка, яка прославилася завдяки тому, що її пісні стали популярними в ТікТоці, і яка зберігає анонімність.

Наразі її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube та стримінгових сервісах.

На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій з піснею "Знайди мене".

Відомо, що Клавдія Петрівна - це псевдонім, запозичений у героїні роману "Записки кирпатого Мефістофеля" українського письменника Володимира Винниченка.

Хто криється за цим іменем - достеменно не відомо. Дехто навіть вважає, що це - альтер его артистки Маші Кондратенко.

Але журналісти та музичні блогери схиляються до думки, що Klavdia Petrivna - це Соломія Опришко - юна співачка з Львівської області, яка наразі навчається у музичному коледжі.

Klavdia Petrivna, можливо, це - Соломія Опришко (фото: tiktok.com)