Кто на самом деле Клавдия Петровна и почему ее все любят: биография, возраст, песни и интересные факты

Одна из самых загадочных украинских артисток Клавдия Петровна привлекла к себе огромное внимание в отечественном информационном пространстве. Исполнительница, оставаясь анонимной, сумела завоевать публику своим уникальным стилем исполнения и легко запоминающимися текстами. Сначала она покорила аудиторию на TikTok, а затем привлекла их внимание и на других платформах.

И пока в сети думают, кто же стоит за загадочным образом инкогнито-певицы, РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать интересные факты из ее биографии.

Кто такая Клавдия Петровна

Клавдия Петровна - это творческий псевдоним артистки, который она позаимствовала из произведения "Записки кирпатого Мефистофеля" Владимира Винниченко.

Это имя принадлежит любовнице главного персонажа романа, который представляет собой руководителя правительства УНР и, по сути, воплощает самого писателя.

3 августа 2023 года в своем Telegram-канале певица опубликовала семь треков. Все они были записаны на скорую руку в приложении GarageBand (приложение для iPhone, предназначенное для записи музыки).

Интересно, что текст одной из них процитировала даже Елена Зеленская во время Третьего Саммита первых леди и джентльменов, говоря о ментальном здоровье.

Композиции стали популярными всего за неделю, и количество подписчиков исполнительницы выросло с 0 до 10 000.

После этого слушатели начали обсуждать, сколько Клавдии лет, и предполагать, что тексты могли быть созданы искусственным интеллектом.

Реальные фото Клавдии Петровны (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Некоторые вообще утверждали, что это женщина с опытом, возраст которой составляет около 35-40 лет.

Однако команда музыкального лейбла Nebo Music, с которым сейчас сотрудничает артистка, отметила, что Клавдия - юная и все еще учится в музыкальном колледже.

Несмотря на широкий общественный интерес к ее личности, она стремится сохранить определенную загадочность.

По словам молодого певца и товарища Клавдии OSTY, идея не показывать ее лицо - это не пиар ход.

"Это захотела сама Клавдия Петровна. Потому что она боялась, если не "залетят" песни, то не хотела позориться", - объяснил он.

OSTY (фото: instagram.com/ossstyy)

Когда началось сотрудничество лейбла с Клавдией Петровной

О талантливой артистке Nebo Music узнал от ее друга OSTY, который стал дебютным исполнителем, представленным лейблом.

"Наша команда очень заинтересовалась Klavdia Petrivna. Каждый нашел в ее треках, что-то свое - вайб французского шансона, клавиши из 90-х. Поэтому решили пригласить ее к нам в Киев познакомиться. Оказалось, что Клавдия никогда не была на студии звукозаписи", - рассказала СЕО лейбла Екатерина Шевченко в интервью "Лирум".

"Мы провели вместе с саундпродюсером и Клавдией на студии четыре дня и записали песни. И поняли, что вместе сможем показать какой может быть новая украинская музыка", - добавила она.

Песни Клавдии Петровны

Песни артистки находят отклик у современной аудитории. По словам Екатерины Шевченко, они представляют собой образ типичной женщины, настроение которой меняется до 35 раз в день.

Она может казаться инфантильной, но в то же время показывает, как женщина способна вдохновлять и мотивировать мужчину.

"Дождь смоет все следы, я никогда не узнаю кто ты. Поезд уже отправляется, пассажиров набирает. Ты заходишь в последний вагон. Я тебя не догоняю, только ручкой помашу", - поет Клавдия Петровна в песне "Хто ти" вместе с Osty.

К слову, в сентябре 2023 года, после того, как певица выложила свой альбом в Telegram, кто-то загрузил эти треки на стриминговые платформы, включая Spotify.

Песни активно начали собирать прослушивания. Кто изображен на обложке в Spotify - до сих пор неизвестно, но это не Клавдия.

Впрочем, длительная борьба завершилась, и теперь пиратский аккаунт, принадлежащий псевдо-певице, на стриминговой платформе остается пустым.

Официальный аккаунт Spotify Клавдии Петровны имеет 582 тысяч слушателей (на момент написания материала - Прим.ред).

На YouTube песня "Знайди мене" звезды пока что является наиболее популярной, собрав 16 миллионов просмотров.

За ней следует уже легендарная "Я щаслива" с 10 миллионами просмотров.

Также высокой популярностью и вирусностью пользуется трек "Імператори", который на этой же платформе собрал более 8 миллионов просмотров.

Кто может прятаться за образом Клавдии Петровны

В декабре 2023 года блогер-сплетник Богдан Беспалов, ссылаясь на свои источники, раскрыл, что настоящее имя артистки - Соломия.

По его данным, ей 18 лет, она родом из Львовской области и учится в музыкальном колледже.

А 6 февраля 2024 года во время церемонии объявления победителей премии "Золотая Заря Лирум" Клавдия Петровна была названа лауреатом в категории "Дебют года".

Получать награду на сцену вышла исполнительница Маша Кондратенко, однако она не подтвердила свою тождественность с анонимной певицей.

В то же время слушатели обратили внимание на разницу в тембре голоса у Клавдии Петровны и Кондратенко.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Среди киевлян также распространена версия, что Клавдия Петровна на самом деле - известная певица и лауреат международных конкурсов Христина Соловий.

Ей всего 31 год, она самостоятельно пишет песни, обладает великолепным вокалом, имеет привлекательную внешность и стройную фигуру.

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Когда концерт Клавдии Петровны

Знаменитость впервые выступила вживую на сцене 19 апреля во время большого сольного концерта Артема Пивоварова.

Вместе с ним она выпустила клип на совместную песню "Барабан" которая уже успела полюбиться украинцам.

Интересно, что ее появление на сцене было абсолютной неожиданностью, ведь не было ни одного анонса.

Впрочем, как и раньше звезда не стала раскрывать свою личность. Поэтому ее лицо и тело покрывала длинная сплошная красная накидка, а на голове виднелась черная плетеная шляпа.

Клавдия Петровна на концерте Артема Пивоварова (фото: скриншот с видео)

К слову, недавно исполнительница анонсировала свой дебютный сольный концерт в Киеве, который состоится 30 августа во Дворце Спорта.

На нем, возможно, она и расставит все точки над i. Поэтому, время все покажет, ведь в анонсе ее концертов говорится, что "наконец раскроются все карты".

Когда концерт Клавдии Петровны (фото: concert.ua)