10 фактів про Артема Пивоварова, які вас здивують

Артем Пивоваров - це один з найпопулярніших артистів сучасності, від якого шаленіють українці та слухачі за кордоном.

Під час підготовки маеріалу були використані такі джерела: шоу "Тур зірками", відео з Артемом на каналі МУЗВАР та Вікіпедія.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало цікаві факти про артиста та ділиться ними з вами.

Освіта та музика

За освітою Артем медик та еколог. Він навчався в медичному коледжі та Харківському національному університеті міського господарства. А перш ніж стати зіркою української сцени Артем працював помічником анестезіолога в реанімації. Але все життя мав сильну жагу займатися музикою професійно.

Він вміє грати на всіх "основних" музичних інструментах - барабани, бас-гітара, гітара, клавіші. І це артист зараз демонструє у своїх відео в Instagram, коли демонструє, як можуть звучати його пісні у різних жанрах.

Цікаві факти про Артема Пивоварова (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Відпочинок та вподобання

Артем любить активний відпочинок - сноубординг, серфінг, походи в гори.

Співак має дуже багато тату на тілі. Перший малюнок він набив у віці 18 років, а далі вже не зміг зупинитись.

Пивоваров не п'є кави та не їсть м'яса. Вибір він робить на користь чаю і здорової їжі. Такий образ життя дає артисту більше енергії. А також він є прихильником цвяхостояння, і навіть колись вчив цьому Машу Єфросиніну.

Артем вже понад 8 років не змінює свою команду та не боїться експериментувати на своїх виступах. Це можна помітити на його виступах та у нових кліпах.

Цікаві факти про Артема Пивоварова (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Любов і творчість

Заради знайомства з дівчиною, Артем колись пішов до моргу та навіть почав дискусію з лікарем, але через його бажання звернути на себе увагу, його змусили контактувати з тілом. І такий сміливий вчинок дійсно допоміг Пивоварову завоювати серце дівчини

Пивоваров дуже любить танцювати й активно демонструє це на своїх концертах.

Він майже єдиний артист в Україні, який має власний проект, завдяки якому відроджує українську поезію - він має назву "Твої вірші, мої ноти".

Цікаві факти про Артема Пивоварова (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Артем має намір нести в український шоу-бізнес та зокрема у свою творчість українську ідентичність та демонструвати наші особливості. І він має багато планів.

До речі, саме через цю ідейність Пивоваров додав ще один концерт у Києві.

"Ми поділили ці три дні на назви: "Вірність", "Гідність", "Стійкість". Це концепція того, що ми дійсно сталевий і міцний народ, нація. Це буде метафорично, алегорично присутнє в концепції виступів у “Палаці спорту".