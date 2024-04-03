ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

10 фактів про Артема Пивоварова, які вас здивують

Середа 03 квітня 2024 15:15
UA EN RU
10 фактів про Артема Пивоварова, які вас здивують Артем Пивоваров (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)
Автор: Юлія Любченко

Артем Пивоваров - це один з найпопулярніших артистів сучасності, від якого шаленіють українці та слухачі за кордоном.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало цікаві факти про артиста та ділиться ними з вами.

Під час підготовки маеріалу були використані такі джерела: шоу "Тур зірками", відео з Артемом на каналі МУЗВАР та Вікіпедія.

Освіта та музика

За освітою Артем медик та еколог. Він навчався в медичному коледжі та Харківському національному університеті міського господарства. А перш ніж стати зіркою української сцени Артем працював помічником анестезіолога в реанімації. Але все життя мав сильну жагу займатися музикою професійно.

Він вміє грати на всіх "основних" музичних інструментах - барабани, бас-гітара, гітара, клавіші. І це артист зараз демонструє у своїх відео в Instagram, коли демонструє, як можуть звучати його пісні у різних жанрах.

10 фактів про Артема Пивоварова, які вас здивують

Цікаві факти про Артема Пивоварова (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Відпочинок та вподобання

Артем любить активний відпочинок - сноубординг, серфінг, походи в гори.

Співак має дуже багато тату на тілі. Перший малюнок він набив у віці 18 років, а далі вже не зміг зупинитись.

Пивоваров не п'є кави та не їсть м'яса. Вибір він робить на користь чаю і здорової їжі. Такий образ життя дає артисту більше енергії. А також він є прихильником цвяхостояння, і навіть колись вчив цьому Машу Єфросиніну.

Артем вже понад 8 років не змінює свою команду та не боїться експериментувати на своїх виступах. Це можна помітити на його виступах та у нових кліпах.

10 фактів про Артема Пивоварова, які вас здивують

Цікаві факти про Артема Пивоварова (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Любов і творчість

Заради знайомства з дівчиною, Артем колись пішов до моргу та навіть почав дискусію з лікарем, але через його бажання звернути на себе увагу, його змусили контактувати з тілом. І такий сміливий вчинок дійсно допоміг Пивоварову завоювати серце дівчини

Пивоваров дуже любить танцювати й активно демонструє це на своїх концертах.

Він майже єдиний артист в Україні, який має власний проект, завдяки якому відроджує українську поезію - він має назву "Твої вірші, мої ноти".

10 фактів про Артема Пивоварова, які вас здивують

Цікаві факти про Артема Пивоварова (фото: facebook.com/artem.pivovarov1)

Артем має намір нести в український шоу-бізнес та зокрема у свою творчість українську ідентичність та демонструвати наші особливості. І він має багато планів.

До речі, саме через цю ідейність Пивоваров додав ще один концерт у Києві.

"Ми поділили ці три дні на назви: "Вірність", "Гідність", "Стійкість". Це концепція того, що ми дійсно сталевий і міцний народ, нація. Це буде метафорично, алегорично присутнє в концепції виступів у “Палаці спорту".

Раніше ми розповідали, як Пивоваров отримав травму під час концерту у Польщі.

Також читайте, як змінився шлюб Альони Омаргалієвої з чоловіком на тлі війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артем Пивоваров Співаки Концерти
NEWS
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро