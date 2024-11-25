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Хрусткі курячі нагетси, наче в магазині: рецепт ідеальної м'ясної закуски

Понеділок 25 листопада 2024 17:45
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Хрусткі курячі нагетси, наче в магазині: рецепт ідеальної м'ясної закуски Як готувати нагетси з курятини (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Нагетси - надзвичайно проста в приготуванні страва, яка надає курятині абсолютно нового смаку. Однак в приготування ідеальної скоринки є свої тонкощі.

Про те, як приготувати смачні і хрумкі нагетси з курятини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для курячих нагетсів

Для того, щоб приготувати хрусткі нагетси вдома, необхідні такі продукти:

  • куряче філе - 1 кг
  • борошно - 1 ст. л.
  • яйце - 1 шт.
  • сметана - 3 ст. л.
  • панірувальні сухарі - 150 г
  • паприка - 1 ч. л.
  • часник свіжий - 3-4 зубчики
  • часник сушений - 1 ч. л.
  • сіль - 3-4 г
  • чорний мелений перець - 1 г
  • кріп - до смаку
  • олія - для смаження

Як готувати нагетси з курятини

Щоб приготувати нагетси, куряче філе потрібно промити під холодною водою, а потім просушити паперовим рушником. Філе має бути свіжим, чистим, без кров'яних згустків або слизу.

Обов'язково зріжте плівки та жир, після чого наріжте філе на довгі смужки завтовшки до 1 см. Затовсті шматочки м'яса можуть не просмажитися, а тонкі - пересушитися. Намагайтеся робити слайси однаковими, тоді нагетси приготуються рівномірно.

Хрусткі курячі нагетси, наче в магазині: рецепт ідеальної м'ясної закуски

Як готувати нагетси (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Перед обсмаженням філе потрібно замаринувати, присипавши сіллю, перцем, сушеним часником та паприкою. Важливо не пересолювати курятину.

Залиште м'ясо маринуватися протягом декількох хвилин, а тим часом приготуйте соус. Для цього пропустіть очищений свіжий часник через прес, промийте і подрібніть зелень. Змішайте зелень з часником та сметаною або несолодким йогуртом, додавши сіль до смаку.

Хрусткі курячі нагетси, наче в магазині: рецепт ідеальної м'ясної закуски

Як готувати часниковий соус (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

В окремій мисці збийте яйце і вилийте його до замаринованих шматочків філе. Перемішайте м'ясо - це замінить процес занурення шматочків в миску з яйцем. Так панірування буде краще триматися на нагетсах.

Потім поступово присипте філе борошном. Завдяки цьому яйце не буде розтікатися, а шматочки стануть липкими.

Розігрійте пательню з достатньою кількістю олії. Обкатайте кожен шматочок філе в панірувальних сухарях. Смажити нагетси потрібно до золотистої скоринки, приблизно по 4 хвилини з кожного боку, на середньому вогні.

Хрусткі курячі нагетси, наче в магазині: рецепт ідеальної м'ясної закуски

Як смажити нагетси (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли нагетси обсмажаться, спочатку перекладіть їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. За бажанням присипте страву кунжутом і подавайте з часниково-сметанним соусом.

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