Італійські аранчині: рецепт смачнющих рисових кульок з тунцем у хрусткій паніровці

Аранчині - обсмажені або запечені кульки з ризотто або рису. Безумовно, це один з найсмачніших способів використати залишки страви. Для начинки використовують м'ясо, сир, зелений горошок або рибу, а потім кульки обвалюють в панірувальних сухарях.

Про те, як готувати італійські аранчині з тунцем розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку "maslom_wgoru" кулінарної блогерки Олени Кудрявцевої.

Що потрібно для аранчині

Для того, щоб приготувати смачні та хрусткі рисові кульки, потрібні такі продукти:

рис (сорт камоліно або арборіо) - 200 г

вода - 400 мл

консервований тунець - баночка

моцарела - 70 г

яйця - 2 шт.

борошно - 100 г

білі панірувальні сухарі - 100-150 г

олія - для фритюру

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати аранчині

Щоб приготувати рисові кульки в паніровці, спочатку необхідно відварити рис, заливши крупу 400 мл води. Рекомендують обирати конкретні сорти, адже вони доволі липкі та краще тримають форму.

Під час відварювання рис збільшується до 600 г. Після охолодження рис потрібно змішати з 1 яйцем, додавши сіль та перець до смаку.

Для начинки з тунця необхідно злити рідину, а потім розділити рибу на маленькі шматочки виделкою. Моцарелу потрібно нарізати на маленькі кубики або натерти на тертці. Цей вид сиру робить начинку особливо смачною, але можна використовувати інший сорт продукту.

Для панірування розбийте в окрему миску яйце, а в інший посуд окремо насипте борошно та панірувальні сухарі.

Щоб зліпити рисову кульку, з приблизно 2 ст. л. рисової маси потрібно зробити паляничку, в центр якої викласти по 1 ч. л. тунця і моцарели. Також для начинки можна використовувати консервоване м'ясо, шинку або смажені гриби.

Потім краї палянички потрібно обережно загорнути та сформувати кульку. Щоб з рисом було легше працювати, рекомендують змочити руки водою.

Щоб запанірувати аранчині, рисову кульку потрібно по черзі обваляти в борошні, занурити в яйце, а потім обкатати в панірувальних сухарях. Щоб скоринка рисових кульок була хрусткою, краще обирати сухарі крупного помелу, або ж зробити панірування самостійно з батона.

Зазвичай аранчині готуються у фритюрі. Для цього олії в каструлю чи фритюрницю потрібно налити стільки, щоб кульки були занурені в рідину.

Коли аранчині матимуть золотисту скоринку, їх потрібно перекласти на серветку перед подачею. Це допоможе прибрати зайвий жир і зробить страву смачнішою.