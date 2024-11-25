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Хрустящие куриные наггетсы, как в магазине: рецепт идеальной мясной закуски

Понедельник 25 ноября 2024 17:45
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Хрустящие куриные наггетсы, как в магазине: рецепт идеальной мясной закуски Как готовить наггетсы из курятины (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Наггетсы - чрезвычайно простое в приготовлении блюдо, которое придает курице совершенно новый вкус. Однако у приготовления идеальной корочки есть свои тонкости.

О том, как приготовить вкусные и хрустящие наггетсы из курятины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для куриных наггетсов

Для того чтобы приготовить хрустящие наггетсы дома, необходимы следующие продукты:

  • куриное филе - 1 кг
  • мука - 1 ст. л.
  • яйцо - 1 шт.
  • сметана - 3 ст. л.
  • панировочные сухари - 150 г
  • паприка - 1 ч. л.
  • чеснок свежий - 3-4 зубчика
  • чеснок сушеный - 1 ч. л.
  • соль - 3-4 г
  • черный молотый перец - 1 г
  • укроп - по вкусу
  • растительное масло - для жарки

Как готовить наггетсы из курицы

Чтобы приготовить наггетсы, куриное филе нужно промыть под холодной водой, а затем просушить бумажным полотенцем. Филе должно быть свежим, чистым, без кровяных сгустков или слизи.

Обязательно срежьте пленки и жир, после чего филе нарежьте на длинные полоски толщиной до 1 см. Толстые кусочки мяса могут не прожариться, а тонкие - пересушиться. Старайтесь делать слайсы одинаковыми, тогда наггетсы приготовятся равномерно.

Хрустящие куриные наггетсы, как в магазине: рецепт идеальной мясной закуски

Как готовить наггетсы (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Перед обжаркой филе нужно замариновать, присыпав солью, перцем, сушеным чесноком и паприкой. Важно не пересаливать курятину.

Оставьте мясо мариноваться в течение нескольких минут, а тем временем приготовьте соус. Для этого пропустите очищенный свежий чеснок через пресс, промойте и измельчите зелень. Смешайте зелень с чесноком и сметаной или несладким йогуртом, добавив соль по вкусу.

Хрустящие куриные наггетсы, как в магазине: рецепт идеальной мясной закуски

Как готовить чесночный соус (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

В отдельной миске взбейте яйцо и вылейте его в замаринованные кусочки филе. Перемешайте мясо - это заменит процесс погружения кусочков в миску с яйцом. Так панировка будет лучше держаться на наггетсах.

Затем постепенно присыпьте филе мукой. Благодаря этому яйцо не будет растекаться, а кусочки станут липкими.

Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Обкатайте каждый кусочек филе в панировочных сухарях. Жарить наггетсы нужно до золотистой корочки, примерно по 4 минуты с каждой стороны, на среднем огне.

Хрустящие куриные наггетсы, как в магазине: рецепт идеальной мясной закуски

Как жарить наггетсы (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Когда наггетсы обжарятся, сначала переложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. По желанию присыпьте кунжутом блюдо и подавайте с чесночно-сметанным соусом.

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