Картопляний гратен: рецепт вишуканої нескладної вечері за рецептом Ектора з "МастерШеф"

Гратен - страва французької кухні, яка має хрустку скоринку з сиру або соусу. Картопляний гратен - доволі проста в приготуванні страва, вишуканістю якою можна вразити гостей та родичів.

Про те, як приготувати смачну і вишукану страву з картоплі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Що потрібно для картопляного гратена

Для того, щоб приготувати цю смачну запечену страву з картоплі, треба наступні інгредієнти:

картопля - 1 кг

вершки (жирність 33%) - 300 г

бекон - 70 г

сир моцарела - 50 г

сир пармезан - 50 г

сир чедер - 50 г

цибуля ріпчаста - 1 шт.

цибуля зелена - до смаку

часник - 2-3 зубчики

тим'ян - до смаку

вершкове масло - для змащування форми

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати картопляний гратен

Щоб приготувати смачний гратен з картоплі, картоплини спершу необхідно помити та почистити. Потім картоплю нарізають на тонкі кружальця завтовшки декілька міліметрів.

Бекон потрібно нарізати на маленькі кубики, а цибулю - почистити і також нарізати на кубики розміру бекону. Після цього ці інгредієнти потрібно обсмажити на розігрітій пательні до золотавості.

Тим часом потрібно запекти декілька зубчиків часнику, щоб вони стали м'якими. Щоб приготувати соус, який надаватиме страві характерну скоринку, натріть в велику миску сир, влийте вершки, додайте сіль та перець до смаку.

Потім додайте очищений запечений часник та тим'ян. Всипте в соус присмажені цибулю з беконом та скибки картоплі, ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Скляну або керамічну форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть в форму картоплю в соусі так, щоб скибки лежали вертикально.

Залийте гратен залишками вершкового соусу, накрийте посуд фольгою та випікайте страву в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1,5 години. Після цього зніміть фольгу і випікайте гратен протягом 10 хвилин, щоб утворилася золотиста скоринка.

Щоб зробити страву смачнішою, перед подачею присипте картопляний гратен подрібненою зеленою цибулею.