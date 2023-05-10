Без висоток і хрущовок: архітектори придумали нову концепцію забудови для Одеси і зруйнованих міст

Українські та німецькі архітектори проаналізували основні проблеми забудови Одеси і створили власну концепцію, яку можна буде застосовувати і для відбудови зруйнованих війною міст.

У чому полягає нова концепція забудови

Команда Stripe Architects заявляє, що нові райони Одеси будують, не враховуючи бажання та потреби міської спільноти. Саме тому архітектори розробили власну концепцію для міста "Одеса своїми руками".

"Масштабне будівництво таких районів поглинає Одесу, її інфраструктуру та культуру, водночас не віддаючи нічого натомість. Так девелопери експлуатують ресурси міста, перетворюючи його вулиці і навіть цілі райони на свій продукт, знищуючи їхню індивідуальність", - кажуть архітектори.

Вони пропонують кардинально змінити ставлення до забудови міста, створити здорову конкуренцію девелоперському підходу - завдяки зменшенню ділянок забудови і "колективного" будівництва.

До прикладу архітектори наводять німецьку модель забудови Baugruppe, яка зараз набирає популярність. Вона дає змогу містянам кооперуватися і зводити нерухомість самотужки.

Ось так виглядатимуть нові мікрорайони (фото: Stripe Architects)

"Люди зможуть об'єднатися і самостійно найняти архітектора, інженера й підрядника, побудувати собі багатоквартирний житловий будинок без допомоги девелопера. Квадратний метр такої нерухомості виходить дешевше, а сам будинок комфортабельніший і цікавіший, з погляду архітектури. Адже люди не будуватимуть для себе квартири розміром паркомісце, а архітектори не будуть обмежені бажанням девелопера заробити якомога більше", - розповів одеський архітектор Максим Бадерний.

Така модель забудови може працювати як для вільних міських площ, так і для реновації наявних радянських мікрорайонів.

"Ми пропонуємо розбити місто на ділянки, що приблизно відповідають розмірам кварталів в історичному центрі. Елементом забудови мають стати парцелі, з яких складається квартал. Їхній невеликий розмір зробить доступним будівництво для більшої кількості людей. Сама парцель - дуже гнучкий елемент. Її можна знести, реновірувати, поміняти функціонал, але сам квартал від цього не постраждає", - додає Бадерний.

Подібна система забудови сприятиме розвитку малого бізнесу. Це знизить для жителів необхідність переміщатися в іншу частину міста і зменшить навантаження на транспортну інфраструктуру.

Як це може виглядати на прикладі Одеси

Архітектори показали, як може виглядати ця модель на занедбаній території заводу ЗОР в Одесі та на Черемушках у районі площі Толбухіна.

"Усі хрущовки рано чи пізно доведеться реновувати. Ми боїмося, що в Україні це закінчиться тим, що місто попросить якогось девелопера знести їх і забудувати висотками: частина квартир - місцевим жителям, частина на продаж. Це однозначно поганий варіант. Ми пропонуємо зробити забудову людського масштабу, як в історичному центрі", - каже Бадерний.

Ось так виглядатимуть нові мікрорайони (фото: Stripe Architects)

Він додає, що частину хрущовок після реновації можна залишити, якщо вони вписуватимуться в структуру міста і якщо мешканці цих будинків не захочуть переїжджати.

Також архітектор пояснює, нова модель не означає, що старі квартали усі знесуть. Вони можуть чергуватися з новими. При такій реконструкції мікрорайонів щільність населення зросте. А от кількість власного транспорту автори проєкту пропонують зменшити.

Одночасно архітектори пропонують розвивати велосипедну інфраструктуру, аж до створення цілих веловулиць, де пріоритет буде у двоколісного транспорту і пішоходів. Це допоможе переміщатися без заторів.

Ось так виглядатимуть нові мікрорайони (фото: Stripe Architects)