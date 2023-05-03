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У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото)

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Львів, Середа 03 травня 2023 13:01
У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото) Як виглядатиме канатна дорога на Високий Замок (колаж Styler)
Автор: Василина Копитко

У Львові презентували візуалізації проєкту канатної дороги на Високий Замок. Урбаністи запевняють, що так історична принада міста стане доступнішою для відвідування.

Про це пише Lviv.media.

Що відомо про проєкт

Будівництво підвісної канатної дороги ініціювала організація "Реабілітація осіб з інвалідністю". У 2019 році Львівська міська рада затвердила інвестиційний проєкт.

У міськраді зазначають, що мало туристів відвідують парк Високий Замок і мікрорайон Підзамче через складність доступу. А 70% території довкола пам'ятки є територією ЮНЕСКО та з точки зору туристичного потенціалу, неефективно працюють.

Канатна дорога дозволить львів’янам і гостям міста добиратися до Підзамчого за 15 хвилин.

У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото)Ось такий вигляд матиме канатна дорога на Високий Замок (візуалізація проєкту)

"Високий Замок - один із найбільших парків у Львові, який би міг виконувати рекреаційну функцію. Зараз через складний рельєф і ускладнений доступ навіть до нижньої траси Високого Замку не всі відвідувачі можуть собі дозволити цю прогулянку", - заявляють в управлінні архітектури і урбаністики.

Наприкінці квітня міськрада уже підписала меморандум з Міністерством внутрішніх справ про передачу місту ділянки для будівництва канатної дороги.

У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото)План канатної дороги на Високий Замок (візуалізація проєкту)

Як виглядатиме канатна дорога на Високий Замок

Кабінки канатної дороги планують робити невеликими, кожна зможе вмістити до 10 людей. Середня швидкість підйому становитиме близько 4 м/с.

Яким буде маршрут:

  • Першу станцію планують розташувати поблизу Меморіалу Героям Небесної Сотні та музею Митрополита Шептицького.
  • Другою станцією може стати нижня тераса Високого Замку.
  • Третьою станцією буде археологічний музей "Високий Замок" біля копця Люблінської Унії.
  • Четверта станція розміщуватиметься біля Львівського заводу штучних алмазів і алмазного інструменту.

У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото)У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото)Так виглядатиме канатна дорога на Високий Замок (візуалізація проєкту)

У 2019 році вартість проєкту оцінювали у 330 млн грн. Тоді передбачалося, що канатна дорога буде завдовжки 524 м, а перепад висоти становитиме 84 м. На маршруті мало бути 17 кабінок.

У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото)У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото)Так виглядатиме канатна дорога на Високий Замок (візуалізація проєкту)

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Львів