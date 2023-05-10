Без высоток и хрущевок: архитекторы придумали новую концепцию застройки для Одессы и разрушенных городов

Украинские и немецкие архитекторы проанализировали основные проблемы застройки Одессы и создали собственную концепцию, которую можно будет применять и для восстановления разрушенных войной городов.

В чем заключается новая концепция застройки

Команда Stripe Architects заявляет, что новые районы Одессы строят, не усчитывая желаний и потребностей городского сообщества. Именно поэтому архитекторы разработали свою концепцию для города "Одесса своими руками".

"Масштабное строительство таких районов поглощает Одессу, ее инфраструктуру и культуру, в то же время не отдавая ничего вместо этого. Так девелоперы эксплуатируют ресурсы города, превращая его улицы и даже целые районы в свой продукт, уничтожая их индивидуальность", - говорят архитекторы.

Они предлагают кардинально изменить отношение к застройке города, создать здоровую конкуренцию девелоперскому подходу - благодаря уменьшению участков застройки и "коллективному" строительству.

К примеру архитекторы приводят немецкую модель застройки Baugruppe, которая сейчас набирает популярность. Она позволяет горожанам кооперироваться и возводить недвижимость своими силами.

Вот так будут выглядеть новые микрорайоны (фото: Stripe Architects)

"Люди смогут объединиться и самостоятельно нанять архитектора, инженера и подрядчика, построить себе многоквартирный жилой дом без помощи девелопера. Квадратный метр такой недвижимости получается дешевле, а сам дом более комфортабельный и интересный, с точки зрения архитектуры. Ведь люди не будут строить для себя квартиры размером паркоместо, а архитекторы не будут ограничены желанием девелопера заработать как можно больше", - рассказал одесский архитектор Максим Бадерный.

Такая модель застройки может работать как для свободных городских площадей, так и для реновации существующих советских микрорайонов.

"Мы предлагаем разбить город на участки, примерно соответствующие размерам кварталов в историческом центре. Элементом застройки должны стать парцели, из которых состоит квартал. Их небольшой размер сделает доступным строительство для большего количества людей. Сама парцель - очень гибкий элемент. Ее можно снести, реновировать, поменять функционал, но сам квартал от этого не пострадает", - добавляет Бадерный.

Подобная система застройки будет способствовать развитию малого бизнеса. Это снизит для жителей необходимость перемещаться в другую часть города и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Как это может выглядеть на примере Одессы

Архитекторы показали, как может выглядеть эта модель на заброшенной территории завода СОЖ в Одессе и Черемушках в районе площади Толбухина.

"Все хрущевки рано или поздно придется реновировать. Мы боимся, что в Украине это закончится тем, что город попросит какого-нибудь девелопера снести их и застроить высотками: часть квартир - местным жителям, часть на продажу. Это однозначно плохой вариант. Мы предлагаем сделать застройку человеческого масштаба, как в историческом центре", - говорит Бадерный.

Вот так будут выглядеть новые микрорайоны (фото: Stripe Architects)

Он добавляет, что часть хрущевок после реновации можно оставить, если они будут вписываться в структуру города и жители этих домов не захотят переезжать.

Также архитектор объясняет, что новая модель не означает, что старые кварталы все снесут. Они могут чередоваться с новыми. При такой реконструкции микрорайонов плотность населения возрастет. А вот количество собственного транспорта авторы проекта предлагают снизить.

Одновременно архитекторы предлагают развивать велосипедную инфраструктуру, вплоть до создания целых велоулиц, где приоритет будет у двухколесного транспорта и пешеходов. Это поможет перемещаться без пробок.

Вот так будут выглядеть новые микрорайоны (фото: Stripe Architects)