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Хріновуха та контабас: які 7 спиртних напоїв пили наші предки

У наших предків був багатий асортимент алкоголю (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Українська культура багата на різноманітні напої, серед яких важливе місце займають спиртні. Ці напої не тільки втілюють багатовікові традиції, але й є невіддільною частиною святкових застіль та народної кухні. Які є сім найвідоміших українських алкогольних напоїв зі старовинним корінням?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який алкоголь сотні років тому пили українці.

Горілка

Горілка є символом української культури, її назва походить від слова "горіти". До XIX століття горілкою називали будь-який міцний алкоголь, отриманий шляхом дистиляції, а згодом виділили кілька її видів. 

Популярними були назви на кшталт "хлібне вино" або "двійне вино". Сучасна горілка зазвичай виготовляється з пшениці або картоплі та займає почесне місце на святкових столах. Вона може подаватися в чистому вигляді або ж бути основою для настоянок.

Пиво

Українське пивоваріння також має давню історію, особливо у Західній Україні. Перша пивоварня була відкрита у Львові ще в XV столітті, що робить це місто одним із центрів пивоваріння в Україні. 

У той час пиво було важливою частиною повсякденного життя, і у Львові навіть існував союз пивоварів, що свідчить про масштабність цього ремесла.

Львівське пиво, зокрема, набуло популярності завдяки своїм особливим рецептам і якості, і сьогодні багато українських пивоварень продовжують цю традицію, виробляючи різні сорти пива, від класичних світлих до темних і крафтових. 

Темне та світле пиво в Україні п'ють вже сотні років (фото: Freepik.com)

Медовуха

Медовуха - один із найстаріших напоїв України, відомий ще з часів Київської Русі. Окрім медовухи, існували й інші її варіанти: квасний мед, медове вино, медовиця. 

Традиційний спосіб приготування передбачав "шумування", коли мед розводили водою, додавали дріжджі і чекали, поки напій перестане пінитися. Існували також варені медовухи, де мед попередньо кип'ятили. Міцність медових напоїв варіювалася від 9 до 14%. 

Для смаку додавали трави, ягоди або фрукти. Напій зберігали в спеціальних медових погребах, де його витримували до свят або весіль.

Настоянки

Настоянки на основі горілки мали велику популярність у народній культурі, і їх готували з різними інгредієнтами: фруктами, ягодами, травами чи корінням. Ось декілька популярних видів настоянок:

  • Варенуха - горілка, варена з сухофруктами.
  • Запіканка - горілка, варена зі спеціями.
  • Кусака - настоянка на імбирі, кардамоні та перці.
  • Контабас - смородинова настоянка, зроблена з бруньок смородини.
  • Хріновуха - настоянка на корені хрону з медом.
  • Пиріївка - настоянка на корені пирію, поширеного бур'яну.

У виготовленні настоянок українці показували велику винахідливість відносно інгредієнтів (фото: Freepik.com)

Наливки

Наливки виготовляли ще з давніх часів, причому без додавання спирту чи горілки. Зрілі ягоди смородини, вишні, малини або сливи пересипали цукром і залишали бродити. Після того, як ягоди пускали сік, суміш настоювалася близько місяця. 

Після цього отриману рідину зливали, а ягоди використовували для начинки в пироги. Наливки були популярним напоєм на святкових столах завдяки своєму солодкому смаку та відносно невеликій міцності.

Вино

Українське виноробство має давню історію, що бере початок ще в античні часи, коли на півдні сучасної України та в Криму проживали греки. Пізніше, в епоху середньовіччя, вино виробляли переважно в монастирях, зокрема в Києво-Печерській Лаврі. 

Сьогодні в Україні виробляють різноманітні вина - від сухих до десертних, з винограду, який вирощується переважно на Закарпатті та в Одеській області. Домашнє виноробство також є популярним, особливо у сільських регіонах.

Вино в Україні п'ють ще з античних часів (фото: Freepik.com)

Квас

Квас - це традиційний слабоалкогольний напій, який виготовляється шляхом бродіння хлібного або фруктового настою. Хоча квас частіше вважають безалкогольним напоєм, він має у своєму складі до 1,5% алкоголю. 

Квас був популярним напоєм не лише в Україні, але й у багатьох інших слов’янських країнах. Особливо часто його вживали влітку як освіжаючий напій.

Раніше ми писали про 7 незвичайних алкогольних напоїв, що створюються та виглядають просто жахливо.

Читайте також, які 5 спиртних напоїв можна зробити з вашого урожаю.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Coockpad, Aquagradus, samogon.net.ua.

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