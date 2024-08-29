7 найдивніших алкогольних напоїв, які схожі на хворі фантазії, але реально існують

У кожній країні - свої алкогольні традиції. У деяких місцях вони настільки дивні та навіть жахливі, що нам важко собі уявити. Які чудернацькі алкогольні напої, що нам і у жахливому сні не примаряться, реально існують у світі?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, до яких див винахідливості та оригінальності дійшло людство у приготуванні спиртних напоїв.

Тонгба: алко-чай Непалу

Тонгба - унікальний напій з Непалу та Індії, який є не лише делікатесом, але й частиною культурної спадщини цих країн.

Приготування тонгби починається з варіння зерен, які потім залишають для бродіння. Після цього до отриманої маси додають трави і залишають на кілька місяців, щоб суміш висохла. Подають тонгбу в спеціальному дерев'яному кухлі, куди насипають суміш, заливають окропом і повільно п'ють через трубочку.

Потім окріп можна доливати - вважається, що тонгба витримує шість заварок. Цей напій відзначається кислим смаком і низьким градусом, але в умовах високогір'я можна швидко оп'янити.

Тонгба (фото: Вікіпедія)

Шнапс "Голденрот": алкоголь з золота

"Голденрот" - відомий швейцарський шнапс, що вражає своєю унікальною особливістю: частинками золота в складі. У кожному літрі цього напою міститься 15 міліграмів справжнього золота.

Для насолоди шнапсом "Голденрот" його спочатку потрібно процідити через сито, щоб уникнути потрапляння золотих частинок в організм. Однак справжні гурмани п'ють напій непроцідженим, хоча це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Золоті частинки можуть поранити шлунок, кишечник або навіть застрягти в організмі, що часто потребує медичного втручання.

"Голденрот" (фото: chef.kiev.ua)

Віскі Gilpin Family: віскі з сечі

Gilpin Family Whisky - це колекційний віскі, що виготовляється лише на замовлення і має дуже незвичний інгредієнт - сечу людей похилого віку, хворих на діабет другого типу.

Сеча бабусі Джеймса Гілпіна, одного з авторів рецепту, проходить просту обробку - фільтрацію через водоочисний фільтр, після чого додається в напій. Віскі, всупереч своєму незвичному походженню, має популярність серед любителів віскі.

Віскі з сечі (фото: mediamatic.net)

Чича: стародавній напій інків

Чича - традиційний латиноамериканський напій, який пили ще інки. Для її приготування жінки спочатку пережовують зерна кукурудзи, які потім випльовують в місткість.

Отриману масу заливають водою і залишають бродити в темному місці. Міцність чичи може коливатися від 3% до 50%, залежно від часу бродіння.

Хоча традиційний спосіб виготовлення чичи сьогодні заборонений у багатьох країнах, справжню чичу все ще можна знайти в віддалених селах Еквадору, Болівії та Колумбії.

Виготовлення чичи (фото: Вікіпедія)

Зміїне вино: отрута у пляшці

Зміїне вино - це екзотичний алкогольний напій, створений у В'єтнамі. Секрет його унікальності полягає в тому, що всередині пляшки поміщають цілу отруйну змію, яка настоюється на рисовому вині.

Зміїна отрута розчиняється у спирті, але етиловий алкоголь нейтралізує його токсичні властивості, роблячи напій безпечним для споживання. Іноді в пляшки додають також інших дрібних тварин - тарганів або черепашок.

Зміїне вино (фото: Вікіпедія)

Рисове вино з мишами: "віагра" з незвичайним інгредієнтом

Рисове вино з мишами - це традиційний напій у Кореї, який виготовляють з новонароджених мишей, що ще не покрились шерстю. Вважається, що цей напій має лікувальні властивості і є своєрідним афродизіаком.

Миші додають у вино безпосередньо, і воно настоюється з ними, що надає напою особливого аромату та смаку. Вино допомагає з різними чоловічими проблемами та широко використовується як натуральний стимулятор.

Рисове вино з мишами (фото: chef.kiev.ua)

Самогон чангаа: божевільна африканська екзотика

Самогон чангаа - це традиційний африканський напій, що виготовляється з порушенням усіх санітарних норм. У процесі виготовлення можуть потрапляти пісок, бруд і навіть фекалії.

Для надання особливого смаку в чангаа додають кислоту з акумуляторів та реактивне пальне. Напій має високу міцність і може викликати сильне похмілля після споживання, тому слід вживати його з обережністю.

Так готують чангаа (фото: Вікіпедія)