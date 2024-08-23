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Від спотикачу до сидру. 5 смачних алкогольних напоїв, що можна зробити з вашого урожаю

П'ятниця 23 серпня 2024 11:15
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Від спотикачу до сидру. 5 смачних алкогольних напоїв, що можна зробити з вашого урожаю Своє завжди найсмачніше (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Багато людей самі роблять зі свого винограду смачне вино, але є багато інших цікавих алкогольних напоїв різної міцності, що можна зробити з вашого врожаю. Які є найбільш оригінальні та вишукані рецепти домашнього алкоголю зі стиглих фруктів та ягід?

РБК-Україна (проект Styler) підібрало кілька нескладних рецептів, з яких ви можете обрати та виготовити напої на ваш власний смак.

Спотикач

Спотикач - це український варіант наливки з ягід та фруктів на основі міцного алкоголю. Відрізняється термічною обробкою сировини та додаванням алкоголю у гаряче вариво. Класичний рецепт легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

  • Ягоди та фрукти (один вид або суміш) - 1 кг;
  • Горілка (спирт 40-45%, самогон) - 0,75 літра;
  • Цукор - 300-450 грамів (за смаком);
  • Вода - 0,5 літра.

Процес приготування:

  • Ягоди або фрукти промити, покласти в каструлю, додати воду і половину цукру.
  • Довести до кипіння, варити 20-30 хвилин на повільному вогні, поки плоди не почнуть розриватися.
  • Додати алкоголь, перемішати, довести до кипіння, зняти з вогню і накрити кришкою.
  • Охолодити, перелити разом з плодами в банку, герметично закрити. За потреби додати цукор на свій смак.
  • Настоювати 10-14 днів у темному місці, щодня струшуючи.
  • Процідити через марлю, плоди віджати. За бажанням профільтрувати для прозорості.
  • Перелити в пляшки, щільно закрити і залишити на 2-3 дні для стабілізації смаку.

Від спотикачу до сидру. 5 смачних алкогольних напоїв, що можна зробити з вашого урожаюСпотикач потужно впливає на координацію рухів (ілюстративне фото: Freepik.com)

Класична настоянка на грушах

Проста та ароматна настоянка на основі свіжих плодів, спиртного та за бажанням - цукрового сиропу. Настоянка чудово передає смак і аромат груш, тому варто використовувати найкращі плоди.

Інгредієнти:

  • свіжі груші - 1 кг;
  • горілка (спирт, самогон) - 0,5 літра;
  • цукор - 100 грамів (необов'язково);
  • вода - 100 мл (необов'язково).

Цукровий сироп можна не додавати або використовувати меншу кількість залежно від солодкості груш і смакових уподобань.

Рецепт:

  • Помити груші, розділити на частини, видалити серцевину і насіння.
  • М'якуш разом зі шкіркою натерти на дрібній тертці.
  • Грушеве пюре перекласти в банку, додати горілку, перемішати.
  • Щільно закрити банку і залишити в теплому місці на 25-30 днів, періодично збовтуючи.
  • Процідити настоянку через марлю, віджати м'якуш.
  • Для солодкості приготувати сироп з води та цукру, додати до настоянки, перемішати.
  • Настій витримати 3-5 днів у темному прохолодному місці. За потреби - профільтрувати.

    Від спотикачу до сидру. 5 смачних алкогольних напоїв, що можна зробити з вашого урожаюЗа бажанням можна настоювати як на горілці, так й на спирту (ілюстративне фото: Freepik.com)

    Домашній сидр з яблук

    Сидр - це традиційний напій, що виготовляється шляхом бродіння яблучного соку на диких дріжджах. Цей процес схожий на приготування яблучного вина, але з іншою назвою, яка прийшла до нас з Франції. Технологія приготування сидру однакова як для яблучного, так і для грушевого соку.

    Інгредієнти:

    • яблука - 10 кг;
    • цукор - 1,5 кг;
    • вода (за потреби) - до 1 літра.

    Рецепт:

    • Яблука протерти сухою ганчіркою, не мити, і залишити на 2-3 дні в теплому приміщенні для активізації диких дріжджів.
    • Видалити листя та хвостики, подрібнити яблука разом зі шкіркою та кісточками до стану пюре.
    • Перекласти пюре у місткість для бродіння, заповнюючи її на 2/3 об’єму, залишивши місце для піни та вуглекислого газу.
    • Додати на кожен кілограм яблук 100-150 грамів цукру, перемішати.
    • Горловину місткості зав’язати марлею і залишити в темному місці на 3-4 дні, щодня перемішуючи.
    • Віджати сік із яблучної маси та перелити його в чисту місткість для бродіння, встановити водяний затвор або прикріпити медичну рукавичку з проколом.
    • Бродіння має проходити в темному місці при температурі 18-27°C протягом 30-65 днів. Коли процес закінчиться, сидр стане прозорішим, осад випаде на дно, а гідрозатвор перестане пускати бульбашки.
    • Перелити сидр з осаду, пропустити через кілька шарів марлі для фільтрації.

    Від спотикачу до сидру. 5 смачних алкогольних напоїв, що можна зробити з вашого урожаюСидр має "дозріти" близько пів року (ілюстративне фото: Freepik.com)

    Малинове пиво

    Малинове пиво - це незвичайний і ароматний напій, що поєднує в собі свіжість пива та солодкуватий смак малини. Ось простий рецепт приготування цього напою в домашніх умовах.

    Інгредієнти:

    • вода - 8 літрів;
    • малиновий сироп - 1 літр;
    • пивні дріжджі - 10 грамів.

    Рецепт:

    • Заздалегідь приготуйте малиновий сироп. Для цього переберіть спілі ягоди малини, розімніть їх дерев'яною ложкою або протріть через сито.
    • Додайте цукор і воду до малинової маси, і варіть на слабкому вогні 3-5 хвилин, постійно помішуючи.
    • В котел з гарячою водою додайте малиновий сироп у співвідношенні 8 літрів води на 1 літр сиропу. Сироп можна не проціджувати, щоб зберегти смак і аромат малини.
    • Перемішайте вміст котла і додайте пивні дріжджі. Залиште котел з розчином і дріжджами в спокої на 2-3 дні для бродіння. За цей час на поверхні пива з'явиться піна, яку потрібно знімати.
    • Після завершення бродіння процідіть пиво від залишків малини та розлийте по пляшках, які потрібно щільно закупорити. Зберігайте готовий напій у холодному місці.

    Від спотикачу до сидру. 5 смачних алкогольних напоїв, що можна зробити з вашого урожаюНасолоджуйтеся цим незвичайним і ароматним напоєм, який чудово підходить для літніх вечорів (ілюстративне фото: Freepik.com)

    Вино з аґрусу

    Цей рецепт вина з аґрусу дозволяє приготувати високоякісне вино, яке за своїм смаком і ароматом нагадує виноградне. Пропонуємо простий рецепт домашнього вина з аґрусу.

    Інгредієнти:

    • аґрус - 1,5 кг;
    • цукор - 1 кг;
    • вода - 1,5 л.

    Рецепт:

    • Аґрус вимити та перебрати.
    • Спілі ягоди добре розім'яти ложкою.
    • Перекласти пюре в скляну банку.
    • Приготувати сироп із цукру та води, довести до кипіння, остудити.
    • Залити охолодженим сиропом ягоди, перемішати, залишити у прохолодному місці.
    • Через 7-8 днів відокремити сік від плодів, перелити в пляшки.
    • Пляшки закупорити, залишити для тихого бродіння на 5-6 тижнів. Через цей час перелити вино в чисті пляшки та витримати ще 2 місяці.

    Раніше ми писали про 5 смачних та корисних веганських рецептів для барбекю.

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    При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Coockpad, Aquagradus, samogon.net.ua.

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