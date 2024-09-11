Хреновуха и контабас: какие 7 спиртных напитков пили наши предки

Горилка

Горилка является символом украинской культуры, ее название происходит от слова "гореть". До XIX века водкой называли любой крепкий алкоголь, полученный путем дистилляции, а затем выделили несколько ее видов.

Популярными были названия типа "хлебное вино" или "двойное вино". Современная водка обычно производится из пшеницы или картофеля и занимает почетное место на праздничных столах. Она может подаваться в чистом виде или быть основой для настоек.

Пиво

Украинское пивоварение имеет давнюю историю, особенно в Западной Украине. Первая пивоварня была открыта во Львове еще в XV веке, что делает город одним из центров пивоварения в Украине.

В то время пиво было важной частью повседневной жизни и во Львове даже существовал союз пивоваров, что свидетельствует о масштабности этого ремесла.

Львовское пиво, в частности, приобрело популярность благодаря своим особым рецептам и качеству, и сегодня многие украинские пивоварни продолжают эту традицию, производя различные сорта пива, от классических светлых до темных и крафтовых.

Темное и светлое пиво в Украине пьют уже сотни лет (фото: Freepik.com)

Медовуха

Медовуха - один из старейших напитков Украины, известный еще со времен Киевской Руси. Кроме медовухи существовали и другие ее варианты: квасный мед, медовое вино, медовица.

Традиционный способ приготовления предполагал "шумирование", когда мед разводили водой, добавляли дрожжи и ждали, пока напиток перестанет пениться. Существовали также вареные медовухи, где мед предварительно кипятили. Прочность медовых напитков варьировалась от 9 до 14%.

Для вкуса добавляли травы, ягоды или фрукты. Напиток хранили в специальных медовых погребах, где его выдерживали до праздников или свадеб.

Настойки

Настойки на основе водки пользовались большой популярностью в народной культуре, и их готовили с различными ингредиентами: фруктами, ягодами, травами или корнями. Вот несколько популярных видов настойок:

Варенуха - водка, вареная с сухофруктами.

- водка, вареная с сухофруктами. Запеканка - водка, вареная со специями.

- водка, вареная со специями. Кусака - настойка на имбири, кардамоне и перце.

- настойка на имбири, кардамоне и перце. Контабас - смородиновая настойка, сделанная из почек смородины.

- смородиновая настойка, сделанная из почек смородины. Хреновуха - настойка на корне хрена с медом.

- настойка на корне хрена с медом. Пыреевка - настойка на корне пырея, распространенного сорняка.

В приготовлении настоек украинцы показывали большую изобретательность с ингредиентами (фото: Freepik.com)

Наливки

Наливки изготовляли еще с давних времен, причем без добавления спирта или водки. Зрелые ягоды смородины, вишни, малины или сливы пересыпали сахаром и оставляли бродить. После того как ягоды пускали сок, смесь настаивалась около месяца.

После этого полученную жидкость сливали, а ягоды использовали для начинки в пироги. Наливки были популярным напитком на праздничных столах благодаря своему сладкому вкусу и относительно небольшой крепости.

Вино

Украинское виноделие имеет давнюю историю, которая ведет начало еще в античные времена, когда на юге современной Украины и в Крыму проживали греки. Позже, в эпоху средневековья, вино производилось преимущественно в монастырях, в частности в Киево-Печерской Лавре.

Сегодня в Украине производят разнообразные вина - от сухих до десертных, из винограда, который выращивается преимущественно на Закарпатье и в Одесской области. Домашнее виноделие также популярно, особенно в сельских регионах.

Вино в Украине пьют еще с античных времен (фото: Freepik.com)

Квас

Квас - это традиционный слабоалкогольный напиток, который производится путем брожения хлебного или фруктового настоя. Хотя квас чаще считают безалкогольным напитком, он содержит в своем составе до 1,5% алкоголя.

Квас был популярным напитком не только в Украине, но и во многих других славянских странах. Особенно часто его употребляли летом как освежающий напиток.