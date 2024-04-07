Хрестопоклонна неділя 7 квітня: які заборони цього дня і що обіцяють прикмети

7 квітня - Хрестопоклонна неділя, якою закінчується третій тиждень Великого посту. Крім цього, сьогодні церква вшановує пам'ять благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та преподобного Георгія Сповідника, митрополита Мітиленського.

Традиції Хрестопоклонної неділі

Хрестопоклонна неділя - важливий елемент Великого посту, адже дотримуватися правил стає важче через душевне та фізичне вичерпання. З огляду на це, аби заохотити та підтримати дух, церква закликає цього дня особливо шанувати Хрест Господній - як приклад могутності та витривалості у духовній боротьбі.

Однак цього дня хрест сприймають не як символ мук, а як символ перемоги і радості, а також світла Воскресіння. Саме з цієї причини неділя 7 квітня має назву Хрестопоклонна.

Сьогодні в церквах проводяться ранні і вечірні служби, Літургія за чином святителя Василія Великого, читається Євангеліє біля вівтаря, а після великого славослів’я відбувається поклоніння хресту.

Крім того, на Літургії співають "Хресту Твоєму..." замість "Святий Боже". Прикрашений квітами святий хрест виносять напередодні свята після вечірньої на престол. Однак до того, як прикластися до святого хреста, необхідно помолитися, визнаючи свої гріхи та провини.

"Хресту Твоєму поклоняємось, Владико,

і святеє Воскресення Твоє славимо."

Також до цього дня могли випікати пісні пироги - адже дотримувалися посту - у вигляді хреста.

Хто такий преподобний Георгій

Преподобний Георгій, один з засновників іконошанування, народився в 7 столітті в Сирії та змалечку присвятив своє життя служіння Господу.

Сповідником Георгія стали називати за часів правління Лева Ісаврянина, коли, зазнавши гонінь від іконоборців, преподобний не відрікся від переконань і допомагав прийти до віри іншим.

Проте згодом до влади прийшов Костянтин Порфирородний - і Георгій став митрополитом Мітиленським. Протягом усього свого служіння преподобний Георгій вирізнявся своїм милосердям, заснував численні церкви та допомагав усім, навіть попри небезпеку.

Чому вшановують Петра Сагайдачного

Петро Конашевич-Сагайдачний, за часів якого відбулося реформування українського козацького війська, був не лише визначним гетьманом з новаторським на той час підходом до військової справи, а й палким захисником православ'я.

Навчання в Острозькій школі сформувало політичні погляди та переконання Сагайдачного, який, разом з всім військом Запорозьким, вступив до Київського (Богоявленського) братства та сприяв відновленню православної ієрархії в Україні, зініціювавши висвячення Іова Борецького Київським митрополитом.

Протягом свого життя гетьман брав участь у розвитку національної освіти та захищав православ’я, допомагаючи церквам і школам, та перед смертю заповівши своє майно на благодійні, освітні та релігійні цілі.

Народні прикмети на 7 квітня

Якщо сьогодні не припиняється сильний дощ - буде поганий врожай калини.

Однак, якщо 7 квітня дощить - малина вродить рясно.

У Хрестопоклонну неділю на небі багато зірок - буде багато грибів і ягід в лісах.

7 квітня мороз до світанку - буде гарний врожай гречки.

Що не можна робити сьогодні

Як і у всі церковні свята, 7 квітня заборонено: