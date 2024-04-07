Крестопоклонная неделя 7 апреля: какие запреты в этот день и что обещают приметы
7 апреля - Крестопоклонная неделя (воскресенье), которой заканчивается третья неделя Великого поста. Кроме этого, сегодня церковь чтит память благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного и преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского.
Про запреты и приметы Крестопоклонной недели рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, сайт Национального университета "Острозька академія".
Традиции Крестопоклонной
Крестопоклонная - важный элемент Великого поста, ведь соблюдать правила становится труднее из-за душевного и физического исчерпания. Учитывая это, чтобы поощрить и поддержать дух, церковь призывает в этот день особо чтить Крест Господень как пример могущества и выносливости в духовной борьбе.
Однако в этот день крест воспринимают не как символ мучений, а как символ победы и радости, а также света Воскресения. Именно по этой причине воскресенье 7 апреля называется Крестопоклонная.
Сегодня в церквях проводятся ранние и вечерние службы, Литургия по чину святителя Василия Великого, читается Евангелие у алтаря, а после великого славословия совершается поклонение кресту.
Кроме того, на Литургии поют "Кресту Твоему..." вместо "Святой Боже". Украшенный цветами святой крест выносят в канун праздника после вечерней на престол. Однако прежде чем приложиться к святому кресту, необходимо помолиться, признавая свои грехи и вину.
"Кресту Твоему поклоняемся, Владыка,
и святое Воскресение Твое славим."
Также к этому дню могли выпекать постные пироги - ведь соблюдали пост - в виде креста.
Кто такой преподобный Георгий
Преподобный Георгий, один из основателей иконопочитания, родился в 7 веке в Сирии и с детства посвятил свою жизнь служению Господу.
Исповедником Георгия стали называть во времена правления Льва Исаврянина, когда, подвергшись гонениям от иконоборцев, преподобный не отрекся от убеждений и помогал прийти к вере другим.
Однако позже к власти пришел Константин Порфирородный - и Георгий стал митрополитом Митиленским. На протяжении всего своего служения преподобный Георгий отличался милосердием, основал многочисленные церкви и помогал всем, даже несмотря на опасность.
Почему почитают Петра Сагайдачного
Петр Конашевич-Сагайдачный, во времена которого произошло реформирование украинского казацкого войска, был не только выдающимся гетманом с новаторским подходом к военному делу, но и ярым защитником православия.
Обучение в Острожской школе сформировало политические взгляды и убеждения Сагайдачного, который вместе со всем войском Запорожским вступил в Киевское (Богоявленское) братство и способствовал восстановлению православной иерархии в Украине, инициировав назначение Иова Борецкого Киевским митрополитом.
В течение своей жизни гетман принимал участие в развитии национального образования и защищал православие, помогая церквям и школам, и перед смертью завещав свое имущество на благотворительные, образовательные и религиозные цели.
Народные приметы на 7 апреля
- Если сегодня не прекращается сильный дождь - будет плохой урожай калины.
- Однако, если 7 апреля дождь - малина уродит обильно.
- В Крестопоклонную неделю на небе много звезд - будет много грибов и ягод в лесах.
- 7 апреля мороз до рассвета - будет хороший урожай гречки.
Что нельзя делать сегодня
Как и во все церковные праздники, 7 апреля запрещено:
- ругаться и ссориться с кем-то;
- сплетничать;
- выносить вечером мусор;
- веселиться и употреблять алкоголь.
Кстати, недавно мы рассказывали, что нельзя делать в Великий пост и сколько он длится.
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