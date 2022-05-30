Как хранить мясо без холодильника летом: полезные способы

Мясо - очень популярный продукт питания, блюда из которого занимают значительную часть рациона большинства людей. Чтобы вкусно и с пользой употреблять продукт, очень важно правильно сохранить его свежесть.
Как хранить мясо в холодильнике и без него, сообщает Times of India.
Так, перед хранением мясо нужно помыть и очистить. Для того, чтобы правильно это сделать, нужно следовать следующим шагам:
Для того, чтобы правильно хранить мясо в холодильнике, нужно поместить его в закрывающийся контейнер. Мясо так можно хранить в течение 7-8 дней.
Что касается хранения в морозильной камере, то принципиальных отличий нет. Важно, чтобы контейнер для хранения должен плотно прилегать, чтобы не было места для воздуха.
Бывают ситуации, когда необходимо сохранить свежее мясо без холодильника и другой бытовой техники. Сохранить свежесть продукта в течение 2-3 дней можно и без холодильника, и сделать это можно несколькими способами:
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