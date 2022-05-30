Как хранить мясо без холодильника летом: полезные способы

Так, перед хранением мясо нужно помыть и очистить. Для того, чтобы правильно это сделать, нужно следовать следующим шагам:

Сначала тщательно помыть мясо под проточной водой;

Далее замочить мясо в теплой воде с добавлением соли и куркумы. Это помогает удалить бактерии и микробы;

После этого через 8-10 минут нужно снова промыть мясо;

Также нужно хорошо просушить мясо бумажными полотенцами.

Для того, чтобы правильно хранить мясо в холодильнике, нужно поместить его в закрывающийся контейнер. Мясо так можно хранить в течение 7-8 дней.

Что касается хранения в морозильной камере, то принципиальных отличий нет. Важно, чтобы контейнер для хранения должен плотно прилегать, чтобы не было места для воздуха.

Как хранить мясо без холодильника

Бывают ситуации, когда необходимо сохранить свежее мясо без холодильника и другой бытовой техники. Сохранить свежесть продукта в течение 2-3 дней можно и без холодильника, и сделать это можно несколькими способами: