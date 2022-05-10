Врачи выяснили, какое жирное мясо на самом деле полезно для здоровья

Врач назвала жирное мясо, которое на самом деле полезно для здоровья, ведь содержит много олеиновой кислоты.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Речь идет о мраморном мясе

Такой тип мяса используют для изготовления стейков.

Мраморность стейка - это тип внутримышечного жира, который находится внутри мышц. И это один из главных критериев для оценки качества стейка - чем больше в нем "мрамора", тем выше качество стейка.

По мере нагревания стейка мрамор начинает таять и покрывать нежирное мясо вокруг него, что улучшает нежность, сочность, влажность и вкус стейка.

Почему жир из "мрамора" особенный

Врач говорит, что мраморность - это тип жира с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая кислота, и имеет гораздо более высокую питательную ценность, чем постная говядина.

Чем более мраморный стейк, тем выше содержание олеиновой кислоты.

Чем эта кислота полезна

Олеиновая кислота - тип мононенасыщенных жирных кислот, который обладает антиоксидантным действием, снижает уровень холестерина и липидов в крови, а также очень полезна для сердечно-сосудистой системы и здоровья мозгового кровообращения.

В то же время олеиновая кислота может повысить иммунитет и сопротивляемость организма, избегая риска различных заболеваний.

Для справки

Мраморное мясо - мясо млекопитающих, обычно красное, которое содержит различные количества внутримышечного жира, придавая ему вид, напоминающий мраморный узор.

Чаще всего этот термин используется для говядины, но также может быть использован для свинины (порода Токио-Х) и конины (мясо якутской лошади).