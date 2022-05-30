Як зберігати м'ясо без холодильника влітку: корисні способи

Так, перед зберіганням м`ясо потрібно помити та очистити. Для того, щоб правильно це зробити, потрібно дотримуватись наступних кроків:

Спочатку ретельно помити м`ясо під проточною водою;

Далі замочити м`ясо у теплій воді з додаванням солі та куркуми. Це допомагає видалити бактерії та мікроби;

Після цього через 8-10 хвилин потрібно знову промити м`ясо;

Також потрібно добре просушити м`ясо паперовими рушниками.

Для того, щоб правильно зберігати м`ясо в холодильнику, потрібно помістити його у контейнер, що закривається. М`ясо так можна зберігати упродовж 7-8 днів.

Щодо зберігання у морозильній камері, то принципових відмінностей немає. Важливо, щоб контейнер для зберігання повинен щільно прилягати, щоб не було місця для повітря.

Як зберігати м'ясо без холодильника

Бувають ситуації, коли необхідно зберегти свіже м’ясо без холодильника та іншої побутової техніки. Зберегти свіжість продукту упродовж 2-3 днів можна і без холодильника, і зробити це можна кількома способами: