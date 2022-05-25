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Цены на мясо в Украине: возможно ли подорожание в ближайшее время

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Среда 25 мая 2022 19:41
Цены на мясо в Украине: возможно ли подорожание в ближайшее время Фото: Будут ли повышаться цены на мясо в Украине (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Цены на мясо в Украине во время войны сильно не повысились. Все предприятия, где это возможно, работают на полную мощность. Небольшое повышение традиционно было только накануне Пасхи, но к маю цены снова стабилизировались.

Какие цены на мясную продукцию в Украине сейчас и будет ли подорожание в ближайшее время, рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.

Какие цены на мясо в Украине сейчас

Свиная лопатка - 118, 44 грн за кг (было 111,16 грн за кг)

Ошеек - 160,95 грн за кг (было 150,39 грн за кг)

Грудинка - 117,45 грн за кг (было 102 грн за кг)

Фарш - 97 грн за кг (было 79 грн за кг)

Будет ли подорожание мяса

По словам Максима Гопко, в ближайшие месяцы цены на свинину и другие виды мяса увеличиваться будут. Однако не быстрыми темпами. И основная причина - нарушение логистики и подорожание стоимости энергоресурсов.

"Причинами удорожания мяса в военный период является рост цен на энергоресурсы и сложная логистика. Корма, составляющие более 60% себестоимости мяса, в ближайшее время не будут остро влиять на конечную цену для потребителя", - объясняет аналитик.

Еще одной проблемой он назвал заблокированные порты Украины - это привело к блокировке экспорта кормов.

"Из-за заблокированных украинских портов экспорт кормов для скота остановлен, что влияет на работу животноводческого комплекса в восточных странах, ведь именно Украина производит и поставляет наиболее протеиновые корма в этом регионе", - добавляет эксперт.

Стоит отметить, что внешнеэкономическая деятельность до мая работала только наполовину. В связи с войной экспорт свинины был приостановлен, так как в основном осуществлялся по морю.

Но с 11 мая были обновлены условия ввоза и транзита мяса через территорию ЕС, что открыло новые пути экспорта через Румынию.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты прогнозируют повышение цен на гречку.

А также рассказывали о том, будет ли в Украине дефицит продуктов питания в супермаркетах.

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