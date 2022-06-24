Как хранить мед в домашних условиях: проверьте, какие ошибки вы все время совершаете

Мед - это продукт долгого хранения и порой в доме баночка может стоять неделями или месяцами. И часто хозяйки сталкиваются с тем, что в банке появился осадок или же верх полностью засахарился. Это связано с тем, что мед хранили неправильно.

Как нужно хранить мед в домашних условиях, чтобы он не потерял свои целебные и вкусовые качества - читайте ниже.

Мед содержит уникальный набор витаминов, минералов и органических кислот - более 300 ценных компонентов. Пользу от меда можно получить только, если продукт качественный и правильно хранится.

Важные правила хранения меда:

Контроль температуры. Она должна быть стабильной в диапазоне от 4 до 10 градусов тепла.

Солнечный свет. При хранении меда нужно избегать контакта с солнечными лучами, так как они разрушают большую часть витаминов.

Тара для хранения. Для сохранения меда очень важна тара - от нее также зависит количество целебных свойств. Лучше всего подходят деревянные емкости (древесина хвойных пород или дуба - не подходит).

Можно хранить в стеклянных банках, но стекло должно быть темное и крышка закрываться плотно.

Также можно использовать керамическую посуду и эмалированную, но следите, чтобы не было повреждений и сколов. Контакт с металлом приведет к окислению и продукт станет непригодным.

Емкости для хранения должны быть идеально чистыми и сухими.

Влажность воздуха. Влажность в помещении должна быть не выше 75%, иначе мед быстро испортится. Мед можно держать в холодильнике, но на сухих полках, где температура не очень низкая.

Также старайтесь следить за конденсатом внутри агрегата и при необходимости его удаляйте.

Место хранения. Рядом с медом не должно быть продуктов с острым запахом. Иначе мед напитается сторонними ароматами и будет испорчен.

Эксперты утверждают, что дольше всего мед хранится в натуральных сотах. Такой мед в темном и прохладном месте, с соблюдением всех остальных условий, может стоять и несколько лет.

В банках мед хранится в среднем 12 месяцев - во многом это зависит от его зрелости, сорта, места хранения и условий.

Если вы купили баночку - уточните дату производства. Не расфасовки, а именно от даты его появления - от нее нужно считать срок годности.