ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як зберігати мед в домашніх умовах: перевірте, які помилки ви весь час робите

Новость на русском →
П'ятниця 24 червня 2022 15:23
Як зберігати мед в домашніх умовах: перевірте, які помилки ви весь час робите Фото: Як правильно зберігати мед, щоб він не зацукрувався (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Мед - це продукт довгого зберігання і часом в будинку баночка може стояти тижнями або місяцями. І часто господині стикаються з тим, що в банку з'явився осад або ж верх повністю зацукрувався. Це пов'язано з тим, що мед зберігали неправильно.

Як потрібно зберігати мед в домашніх умовах, щоб він не втратив свої цілющі та смакові якості - читайте нижче.

Мед містить унікальний набір вітамінів, мінералів і органічних кислот - понад 300 цінних компонентів. Користь від меду можна отримати тільки, якщо продукт якісний і правильно зберігається.

Важливі правила зберігання меду:

Контроль температури. Вона повинна бути стабільною в діапазоні від 4 до 10 градусів тепла.

Сонячне світло. При зберіганні меду потрібно уникати контакту з сонячними променями, бо вони руйнують більшу частину вітамінів.

Тара для зберігання. Для збереження меду дуже важлива тара - від неї також залежить кількість цілющих властивостей. Найкраще підходять дерев'яні ємності (деревина хвойних порід або дуба - не підходить).

Можна зберігати в скляних банках, але скло повинно бути темне і кришка закриватися щільно.

Також можна використовувати керамічний посуд і емальований, але стежте, щоб не було пошкоджень і відколів. Контакт з металом призведе до окислення і продукт стане непридатним.

Ємності для зберігання повинні бути ідеально чистими та сухими.

Вологість повітря. Вологість в приміщенні повинна бути не вище 75%, інакше мед швидко зіпсується. Мед можна тримати в холодильнику, але на сухих полицях, де температура не дуже низька.

Також намагайтеся стежити за конденсатом всередині агрегату і при необхідності його видаляйте.

Місце зберігання. Поруч з медом не повинно бути продуктів з гострим запахом. Інакше мед насититься сторонніми ароматами й буде зіпсований.

Експерти стверджують, що найдовше мед зберігається в натуральних сотах. Такий мед в темному і прохолодному місці, з дотриманням всіх інших умов, може стояти й кілька років.

У банках мед зберігається в середньому 12 місяців - багато в чому це залежить від його зрілості, сорту, місця зберігання та умов.

Якщо ви купили баночку - уточніть дату виробництва. Не розфасовки, а саме від дати його появи - від неї потрібно вважати термін придатності.

До речі, раніше ми розповідали про те, як правильно зберігати лимони.

А ще ми писали про те, які помилки ми робимо при зберіганні часнику.

Читайте РБК-Україна в Google News
хранение продуктов
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя