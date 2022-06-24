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Как правильно хранить лимоны: портиться точно долго не будут

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Пятница 24 июня 2022 08:27
Как правильно хранить лимоны: портиться точно долго не будут Фото: Как правильно хранить лимоны (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Лимоны очень полезны и в них содержится много витаминов и минералов. Важно правильно хранить лимоны, особенно летом. И есть много разных способов делать это правильно - зависит от того, какой лимон вам нужно хранить подольше.

Как правильно хранить лимоны - читайте в материале ниже.

Как хранить целые лимоны

Если вам нужно хранить лимоны не очень долго, то заверните каждый плод в кальку или пергаментную бумагу и отправьте в холодильник. Положите в отделение для фруктов. Так они могут храниться больше недели и останутся свежими.

Немного дольше лимоны будут храниться в воде. Сложите их в стеклянную банку (неплотно) и залейте прохладной водой. Воду нужно менять каждые два дня и каждый лимон тщательно промывать под проточной водой.

Как хранить лимоны долго

1. Долго хранить лимоны можно в емкости без кислорода. Банку простерилизуйте, сложите в нее лимоны и поставьте туда маленькую свечку. Подожгите свечу и плотно закройте банку. Свеча сожжет весь кислород внутри. Такой способ поможет хранить лимоны очень долго.

2. Используйте песок. Хорошо его высушите и насыпьте на дно коробки слой в 3 см. Потом сложите туда лимоны в пергаментной бумаге и насыпьте еще один слой песка.

3. Расплавьте воск, а потом кистью нанесите слой воска на каждый лимон. Дайте воску застыть. Потом сложите лимоны в вентилируемый ящик.

Как хранить разрезанный лимон

Разрезанный лимон быстро начинает высыхать, но есть способы сохранять его свежим подольше. Посыпьте срез лимона солью или сахаром, положите на блюдце срезом вниз и уберите в холодильник или кладовку.

Если лимон нарезан на пластинки, то посыпьте обильно сахаром и сложите в контейнер. Так он пролежит несколько дней.

Если нарезанного лимона много, то измельчите его в мясорубке или блендере, смешайте с сахаром, а потом сложите в банку. Такая смесь может долго стоять в холодильнике.

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно хранить молодой чеснок.

А также рассказывали о том, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.

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