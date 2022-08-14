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Как хранить консервацию, чтобы банки не вздулись и не "постреляли"

Фото: Почему банки с консервацией стреляют и как предотвратить (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Банки с консервацией будут храниться долго, не сдуются и не "постреляют", если придерживаться определенных правил.

Как уберечь заготовки от порчи - читайте далее в материале Styler.

Как пишет Telegram "Дача. Сад и огород", правила консервации следует соблюдать от этапа выбора сырья для закруток.

Правильно подберите овощи и фрукты:

  • Они должны быть крепкие, зрелые, но не переспелые.
  • Не берите плоды с любыми дефектами.
  • Выбирайте небольшие плоды.
  • Любые плоды надо хорошо промыть и подвергнуть кратковременной обработке кипятком или паром.

Стерилизация банок и крышек

  • И банки, и крышки сначала необходимо хорошо промыть теплым раствором пищевой соды (на один литр воды - одна чайная ложка соды).
  • Крышки надо проварить несколько минут в кипящей воде.
  • Для стерилизации банок существует несколько способов: на пару, кипячение, микроволновка, духовка.

Фото: Банки с консервацией будут храниться дольше, если соблюдать правила (pixabay)

Требуемая температура хранения:

  • Пастеризованные соленья и маринованные продукты - 0-15 градусов.
  • Непастеризованная продукция - 0-2 градуса.
  • Напастеризовані варенье и джемы от 0 до 20 градусов.

Почему банки могут стрелять

Ошибки в рецептуре. При консервации огурцов все ингредиенты стоит добавлять в том количестве, в каком указано в рецепте, особенно это касается уксуса - главного консерванта.

Неправильная технология приготовления. Например, плохо вымытые овощи, листья хрена, зонтики укропа, зубчики чеснока и листочки ягодных деревьев; испорченные или перезревшие овощи.

Сразу забирать банки в погреб. Часто допускают одну ошибку: после закрутки сразу относят банки к месту их постоянного хранения.

Чтобы закрутки дольше стояли, их нужно поставить на крышки, укутать чем-то теплым и оставить в таком положении остывать примерно на сутки. Так увеличивается процесс пастеризации.

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