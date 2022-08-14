Клопотенко поделился "секретным" рецептом консервирования помидоров
Рецептов консервации помидоров множество, но некоторые из них претендуют на роль любимых, которые будут повторяться год от года. Предлагаем вам попробовать закатать на зиму помидоры "чили" - с тем же кетчупом, с которым украинцы уже давно готовят огурцы.
Рецепт появился на сайте известного кулинара.
Победитель МастерШеф рекомендует добавлять в консервацию вместо обычного уксуса - яблочный, а кроме зонтиков укропа добавлять еще и семена, которые придадут более насыщенный вкус и аромат.
Ингредиенты на одну банку 1 л:
Пошаговый способ консервации
Сперва разогрейте духовку до температуры 180 градусов и поставьте чистую банку стерилизоваться на 20 минут. Крышку положите в кастрюлю с кипящей водой, пока она не понадобится.
Пока банки "готовятся", сделайте маринад. В небольшую кастрюлю влейте 400 мл воды, добавьте 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара и 3 ст. л. кетчупа "чили". Доведите до кипения и варите еще несколько минут, ингредиенты должны раствориться. Снимите с огня и добавьте 4 ст. л. яблочного уксуса, перемешайте.
Приготовьте острый маринад (фото: klopotenko.com)
Помойте 450 круглых томатов среднего размера, удалите хвостики. Достаньте из духовки стерилизованную банку и выложите на дно вымытые 5 листочков смородины и зонтик укропа, по 3 горошины черного и душистого перцев и 1 ч. л. сухих семян укропа. Залейте томаты маринадом.
Залейте помидоры маринадом (фото: klopotenko.com)
Простерилизуйте банки. Поставьте их в большую кастрюлю с водой, она должна достигать примерно 1/3 высоты банки. Накройте стерилизованной крышкой, но не закручивайте.
Доведите до кипения и стерилизуйте еще 15 минут. После этого закрутите крышкой и дайте остыть. Переставьте для хранения в прохладное темное место.
Наша вкуснятина готова! (фото: klopotenko.com)
Ранее мы писали, как законсервировать помидоры "пелати" в собственном соку.
Также сообщалось, как приготовить домашний кетчуп на зиму.