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Клопотенко поделился "секретным" рецептом консервирования помидоров

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 10:09
Клопотенко поделился "секретным" рецептом консервирования помидоров Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Рецептов консервации помидоров множество, но некоторые из них претендуют на роль любимых, которые будут повторяться год от года. Предлагаем вам попробовать закатать на зиму помидоры "чили" - с тем же кетчупом, с которым украинцы уже давно готовят огурцы.

Рецепт появился на сайте известного кулинара.

Победитель МастерШеф рекомендует добавлять в консервацию вместо обычного уксуса - яблочный, а кроме зонтиков укропа добавлять еще и семена, которые придадут более насыщенный вкус и аромат.

Ингредиенты на одну банку 1 л:

Пошаговый способ консервации

Сперва разогрейте духовку до температуры 180 градусов и поставьте чистую банку стерилизоваться на 20 минут. Крышку положите в кастрюлю с кипящей водой, пока она не понадобится.

Пока банки "готовятся", сделайте маринад. В небольшую кастрюлю влейте 400 мл воды, добавьте 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара и 3 ст. л. кетчупа "чили". Доведите до кипения и варите еще несколько минут, ингредиенты должны раствориться. Снимите с огня и добавьте 4 ст. л. яблочного уксуса, перемешайте.

Клопотенко поделился &quot;секретным&quot; рецептом консервирования помидоров

Приготовьте острый маринад (фото: klopotenko.com)

Помойте 450 круглых томатов среднего размера, удалите хвостики. Достаньте из духовки стерилизованную банку и выложите на дно вымытые 5 листочков смородины и зонтик укропа, по 3 горошины черного и душистого перцев и 1 ч. л. сухих семян укропа. Залейте томаты маринадом.

Клопотенко поделился &quot;секретным&quot; рецептом консервирования помидоров

Залейте помидоры маринадом (фото: klopotenko.com)

Простерилизуйте банки. Поставьте их в большую кастрюлю с водой, она должна достигать примерно 1/3 высоты банки. Накройте стерилизованной крышкой, но не закручивайте.

Доведите до кипения и стерилизуйте еще 15 минут. После этого закрутите крышкой и дайте остыть. Переставьте для хранения в прохладное темное место.

Клопотенко поделился &quot;секретным&quot; рецептом консервирования помидоров

Наша вкуснятина готова! (фото: klopotenko.com)

Ранее мы писали, как законсервировать помидоры "пелати" в собственном соку.

Также сообщалось, как приготовить домашний кетчуп на зиму.

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