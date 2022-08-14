Як зберігати консервацію, щоб банки не здулися і не "постріляли"

Як пише Telegram "Дача. Сад та город", правил консервації слід дотримуватися від етапу вибору сировини для закруток.

Правильно підберіть овочі та фрукти:

Вони мають бути міцні, зрілі, але не переспілі.

Не беріть плоди з будь-якими дефектами.

Вибирайте невеликі плоди.

Будь-які плоди треба добре промити і піддати короткочасній обробці окропом або паром.

Стерилізація банок і кришок

І банки, і кришки спочатку необхідно добре промити теплим розчином харчової соди (на один літр води - одна чайна ложка соди).

Кришки треба проварити кілька хвилин у киплячій воді.

Для стерилізації банок існує кілька способів: на пару, кип’ятіння, мікрохвильовка, духовка.

Фото: Банки з консервацією зберігатимуться довше, якщо дотримуватися правил (pixabay)

Необхідна температура зберігання:

Пастеризовані соління та мариновані продукти - 0-15 градусів.

Непастеризована продукція - 0-2 градуси.

Напастеризовані варення та джеми від 0 до 20 градусів.

Чому банки можуть стріляти

Помилки у рецептурі. При консервації огірків усі інгредієнти варто додавати в тій кількості, в якій зазначено в рецепті, особливо це стосується оцту - головного консерванту.

Неправильна технологія приготування. Наприклад, погано вимиті овочі, листя хрону, парасольки кропу, зубчики часнику та листочки ягідних дерев; зіпсовані чи перезрілі овочі.

Відразу забирати банки в погріб. Часто припускаються однієї помилки: після закрутки відразу відносять банки до місця їхнього постійного зберігання.

Щоб закрутки довше стояли, їх потрібно поставити на кришки, укутати чимось теплим і залишити в такому положенні остигати приблизно на добу. Так збільшується процес пастеризації.