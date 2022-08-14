RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зберігати консервацію, щоб банки не здулися і не "постріляли"

Фото: Чому банки з консервацією стріляють і як запобігти (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Банки з консервацією будуть зберігатися довго, не здуються й не "постріляють", якщо дотримуватися певних правил.

Як вберегти заготовки від псування - читайте далі в матеріалі Styler.

Як пише Telegram "Дача. Сад та город", правил консервації слід дотримуватися від етапу вибору сировини для закруток.

Правильно підберіть овочі та фрукти:

  • Вони мають бути міцні, зрілі, але не переспілі.
  • Не беріть плоди з будь-якими дефектами.
  • Вибирайте невеликі плоди.
  • Будь-які плоди треба добре промити і піддати короткочасній обробці окропом або паром.

Стерилізація банок і кришок

  • І банки, і кришки спочатку необхідно добре промити теплим розчином харчової соди (на один літр води - одна чайна ложка соди).
  • Кришки треба проварити кілька хвилин у киплячій воді.
  • Для стерилізації банок існує кілька способів: на пару, кип’ятіння, мікрохвильовка, духовка.

Фото: Банки з консервацією зберігатимуться довше, якщо дотримуватися правил (pixabay)

Необхідна температура зберігання:

  • Пастеризовані соління та мариновані продукти - 0-15 градусів.
  • Непастеризована продукція - 0-2 градуси.
  • Напастеризовані варення та джеми від 0 до 20 градусів.

Чому банки можуть стріляти

Помилки у рецептурі. При консервації огірків усі інгредієнти варто додавати в тій кількості, в якій зазначено в рецепті, особливо це стосується оцту - головного консерванту.

Неправильна технологія приготування. Наприклад, погано вимиті овочі, листя хрону, парасольки кропу, зубчики часнику та листочки ягідних дерев; зіпсовані чи перезрілі овочі.

Відразу забирати банки в погріб. Часто припускаються однієї помилки: після закрутки відразу відносять банки до місця їхнього постійного зберігання.

Щоб закрутки довше стояли, їх потрібно поставити на кришки, укутати чимось теплим і залишити в такому положенні остигати приблизно на добу. Так збільшується процес пастеризації.

Раніше ми писали, як законсервувати помідори за секретним рецептом Євгена Клопотенка.

Також повідомлялося, як приготувати домашній кетчуп на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
консервация