Як зберігати консервацію, щоб банки не здулися і не "постріляли"

Банки з консервацією будуть зберігатися довго, не здуються й не "постріляють", якщо дотримуватися певних правил.
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Як пише Telegram "Дача. Сад та город", правил консервації слід дотримуватися від етапу вибору сировини для закруток.
Фото: Банки з консервацією зберігатимуться довше, якщо дотримуватися правил (pixabay)
Помилки у рецептурі. При консервації огірків усі інгредієнти варто додавати в тій кількості, в якій зазначено в рецепті, особливо це стосується оцту - головного консерванту.
Неправильна технологія приготування. Наприклад, погано вимиті овочі, листя хрону, парасольки кропу, зубчики часнику та листочки ягідних дерев; зіпсовані чи перезрілі овочі.
Відразу забирати банки в погріб. Часто припускаються однієї помилки: після закрутки відразу відносять банки до місця їхнього постійного зберігання.
Щоб закрутки довше стояли, їх потрібно поставити на кришки, укутати чимось теплим і залишити в такому положенні остигати приблизно на добу. Так збільшується процес пастеризації.
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