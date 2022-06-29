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Как хранить картофель дома без холодильника: будет лежать месяцами

Фото: Как дома сохранить надолго картошку (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие предпочитают хранить картофель в холодильнике или кухонном шкафу, но есть одна хитрость, помогающая сберегать этот овощ месяцами.

О полезном трюке рассказали в издании Express.

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при хранении картофеля, чтобы получить наилучшие результаты с точки зрения срока хранения и качества.

Майк из британской программы Kitchen Tips Online предложил необычное место.

Где нельзя хранить картофель

Вопреки мифу о том, что картофель должен храниться в холодильнике - это не так. Этот овощ не любит холода, его нужно сберегать при температуре от +4 до +10 градусов. Также картофель любит влажность.

"Но также эта низкая температура приводит к тому, что крахмал в картофеле превращается в сахар, и это разрушает клеточную структуру картофеля", - рассказал Майк.

Также корнеплод не любит солнечный свет.

Где же хранить картошку

Майк рекомендует положить немытый картофель на противень или решетку и спрятать в духовку, там всегда темно.

“Я кладу картофель - немытый, и равномерно распределяю его на подносе, а сковороду ставлю в нишу на своей кухне”, - рассказал эксперт.

Если у вас нет запасного мешка, лучше всего вынуть картофель из оригинального пластикового пакета, в котором вы его купили в супермаркете.

“Уверяю вас, вы никогда не должны хранить картофель в оригинальном пластиковом пакете, в котором он был куплен”, - прокомментировал Майк.

Картофель должен находиться в хорошо проветриваемом помещении, а герметичный пакет не допускает вентиляции.

Если вы собираетесь хранить картофель в кухонном шкафу или погребе, предпочтительнее использовать сетчатый мешок или плетеную корзину.

Читайте также, почему нельзя хранить молоко и яйца на боковой полке.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить лимоны.

А еще мы писали о том, какие ошибки мы делаем при хранении чеснока.

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картофель