Як зберігати картоплю вдома без холодильника: буде лежати місяцями

Багато хто віддає перевагу зберігати картоплю в холодильнику або кухонній шафі, але є одна хитрість, яка допомагає зберігати цей овоч місяцями.
Про корисний трюк розповіли у виданні Express.
Є кілька факторів, які слід враховувати при зберіганні картоплі, щоб отримати найкращі результати з точки зору терміну зберігання і якості.
Майк з британської програми Kitchen Tips Online запропонував незвичайне місце.
Всупереч міфу про те, що картопля повинна зберігатися в холодильнику - це не так. Цей овоч не любить холоду, його потрібно зберігати при температурі від +4 до +10 градусів. Також картопля любить вологість.
"Але також ця низька температура призводить до того, що крохмаль в картоплі перетворюється в цукор, і це руйнує клітинну структуру картоплі", - розповів Майк.
Також коренеплід не любить сонячне світло.
Майк рекомендує покласти немиту картоплю на деко або решітку і заховати в духовку, там завжди темно.
"Я кладу картоплю - немиту, і рівномірно розподіляю її на підносі, а сковороду ставлю в нішу на своїй кухні", - розповів експерт.
Якщо у вас немає запасного мішка, найкраще вийняти картоплю з оригінального пластикового пакета, в якому ви її купили в супермаркеті.
"Запевняю вас, ви ніколи не повинні зберігати картоплю в оригінальному пластиковому пакеті, в якому вона була куплена", - прокоментував Майк.
Картопля повинна знаходитися в добре провітрюваному приміщенні, а герметичний пакет не допускає вентиляції.
Якщо ви збираєтеся зберігати картоплю в кухонній шафі або погребі, краще використовувати сітчастий мішок або плетений кошик.
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