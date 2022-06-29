Як зберігати картоплю вдома без холодильника: буде лежати місяцями

Є кілька факторів, які слід враховувати при зберіганні картоплі, щоб отримати найкращі результати з точки зору терміну зберігання і якості.

Майк з британської програми Kitchen Tips Online запропонував незвичайне місце.

Де не можна зберігати картоплю

Всупереч міфу про те, що картопля повинна зберігатися в холодильнику - це не так. Цей овоч не любить холоду, його потрібно зберігати при температурі від +4 до +10 градусів. Також картопля любить вологість.

"Але також ця низька температура призводить до того, що крохмаль в картоплі перетворюється в цукор, і це руйнує клітинну структуру картоплі", - розповів Майк.

Також коренеплід не любить сонячне світло.

Де ж зберігати картоплю

Майк рекомендує покласти немиту картоплю на деко або решітку і заховати в духовку, там завжди темно.

"Я кладу картоплю - немиту, і рівномірно розподіляю її на підносі, а сковороду ставлю в нішу на своїй кухні", - розповів експерт.

Якщо у вас немає запасного мішка, найкраще вийняти картоплю з оригінального пластикового пакета, в якому ви її купили в супермаркеті.

"Запевняю вас, ви ніколи не повинні зберігати картоплю в оригінальному пластиковому пакеті, в якому вона була куплена", - прокоментував Майк.

Картопля повинна знаходитися в добре провітрюваному приміщенні, а герметичний пакет не допускає вентиляції.

Якщо ви збираєтеся зберігати картоплю в кухонній шафі або погребі, краще використовувати сітчастий мішок або плетений кошик.