Все хотят, чтобы Украина осваивала космос. Почему и кому это выгодно?

Принято считать, что именно Украина будет реципиентом в любых европейских структурах. Но не в случае с ЕКА. Страны, входящие в ЕКА, также получат новые возможности в космической сфере от присоединения Украины.

Формально сотрудничество с ЕКА началось 25 января 2008 года с подписания Соглашения между Кабинетом министров Украины и Европейским космическим агентством о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. С того же времени на государственном уровне ведутся разговоры о полноценном вступлении, чтобы приобрести полноправное членство.

Освоение и исследование космического пространства является одной из отраслей с которых начиналось сотрудничество между Украиной и ЕС в целом. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 14 июня 1994 года позволило установить регулярный двусторонний диалог между Украиной и ЕС на политическом и секторальных уровнях и определило 7 приоритетов сотрудничества между Украиной и ЕС, среди которых - космос.

Почему сотрудничество Украины и Европейского космического агентства выгодно обоим участникам процесса - читайте в колонке координатора космических программ Noosphere Натальи Боротканич для Styler .

Почему европейцы должны ждать нас в ЕКА

Со вступлением Украины усилится общеевропейская позиция перед США и Китаем. Прежде всего благодаря росту количества опытного персонала, доступу к интеллектуальным разработкам, расширению логистических возможностей. Также Украина может создать спрос на запуски спутников для наблюдения за Землей.

Сейчас, учитывая нынешние угрозы со стороны северного "соседа", называть конкретные компании и проекты, которые усилят европейский космос, опрометчиво.

Речь о широком спектре решений: двигатели, технологии для воздушных пусков, сервисы по обработке изображений для военных целей. А также доступ к RnD площадкам - современным и недорогим центрам космических разработок.

Как усилится украинский космический сектор

Для Украины вступление в ЕКА - мощный толчок в доступе к технологиям, общим проектам и возможностям, которые открывает дополнительное финансирование.

Геополитически Украина не принадлежит ни к одному космическому сообществу. Реализация космических проектов требует значительных финансовых, технологических и интеллектуальных ресурсов, что часто не под силу самым мощным экономикам мира.

Один в космосе не воин. Длительная ориентация в космической деятельности на нашего сегодняшнего врага - россию - имела пагубные последствия для Украины. Вспомним проекты Лыбедь и Sea Launch.

Украина, учитывая региональную принадлежность и европейский выбор, должна проводить последовательную политику по углублению сотрудничества именно с ЕКА, что создаст предпосылки для диверсификации сотрудничества с другими государствами мира.

Полноценное членство в ЕКА выгодно нашим космическим стартапам, которые после принятия в 2019 году закона №1071, отменившего государственную монополию на ракетостроительную отрасль, активно развиваются. Для них на базе ЕКА откроются бизнес-инкубаторы, площадки для поиска партнеров, выхода на новые рынки.

Что дальше?

Еще весной на полях 37-го Космического симпозиума глава ЕКА Йозеф Ашбахер подтвердил, что Украина подала заявку на вступление в агентство. А недавно Европейское космическое агентство заявило, что прекращает любые совместные проекты с российской федерацией из-за развязывания россиянами войны против Украины.

Следовательно, появляется ряд проектов, в которые могут "зайти" другие участники ЕКА. А учитывая мощный фундамент советского наследия в украинских космических технологиях - европейцам не нужно ходить далеко.

Преимущества от сотрудничества Украины и ЕКА (инфографика: The Universe. Space. Tech)