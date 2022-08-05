Усі хочуть, щоб Україна освоювала космос. Чому і кому це вигідно?

Заведено вважати, що саме Україна буде реципієнтом у будь-яких європейських структурах. Але не у випадку з ЄКА. Країни, що входять до ЄКА, також отримають нові можливості у космічній сфері від приєднання України.

Формально співпраця із ЄКА розпочалася 25 січня 2008 року із підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та Європейським космічним агентством про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях. З того ж часу на державному рівні ведуться розмови про повноцінний вступ, аби набути повноправного членства.

Освоєння та дослідження космічного простору є однією із галузей з яких починалося співробітництво між Україною та ЄС загалом. Угода про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994 року дозволила встановити регулярний двосторонній діалог між Україною та ЄС на політичному та секторальних рівнях та визначила 7 пріоритетів співпраці між Україною та ЄС, серед яких - космос.

Чому співпраця України та Європейського космічного агентства вигідна обом учасникам процесу - читайте у колонці координаторки космічних програм Noosphere Наталії Боротканич для Styler .

Чому європейці мають чекати нас у ЄКА

Зі вступом України посилиться загальноєвропейська позиція перед США та Китаєм. Насамперед завдяки зростанню кількості досвідченого персоналу, доступу до інтелектуальних розробок, розширенню логістичних можливостей. Також Україна може створити попит на запуски супутників для спостереження за Землею.

Зараз, з огляду на теперішні загрози з боку північного "сусіда", називати конкретні компанії та проєкти, що посилять європейський космос, необачно.

Мова про широкий спектр рішень: двигуни, технології для повітряних пусків, сервіси з обробки зображень для військових цілей. А також доступ до RnD майданчиків - сучасних та недорогих центрів космічних розробок.

Як посилиться український космічний сектор

Для України вступ до ЄКА - потужний поштовх у доступі до технологій, спільних проєктів та можливостей, що відкриває додаткове фінансування.

Геополітично Україна не належить до жодної космічної спільноти. Реалізація космічних проєктів вимагає значних фінансових, технологічних та інтелектуальних ресурсів, що часто не під силу найпотужнішим економікам світу.

Один в космосі не воїн. Тривала орієнтація в космічній діяльності на нашого сьогоднішнього ворога - росію - мала згубні наслідки для України. Згадаймо проєкти Либідь та Sea Launch.

Україна, з огляду на регіональну приналежність та європейський вибір, мусить проводити послідовну політику щодо поглиблення співпраці саме з ЄКА, що створить передумови для диверсифікації співпраці з іншими державами світу.

Повноцінне членство у ЄКА вигідне нашим космічним стартапам, які після прийняття у 2019 році закону №1071, що скасував державну монополію на ракетобудівну галузь, активно розвиваються. Для них на базі ЄКА відкриються бізнес-інкубатори, майданчики для пошуку партнерів, шляхи виходу на нові ринки.

Що далі?

Ще навесні на полях 37-го Космічного симпозіуму голова ЄКА Йозеф Ашбахер підтвердив, що Україна подала заявку на вступ в агентство. А нещодавно Європейське космічне агентство заявило, що припиняє будь-які спільні проєкти з російською федерацією через розв'язання росіянами війни проти України.

Відтак, з’являється низка проєктів, в які можуть "зайти" інші учасники ЄКА. А з огляду на потужний фундамент радянського спадку в українських космічних технологіях - європейцям не потрібно ходити далеко.

Переваги від співпраці України та ЄКА (інфографіка: The Universe. Space. Tech)