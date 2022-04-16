Украинские астрономы открыли 5 комет в другой звездной системе

Ученые Главной астрономической обсерватории НАН Украины опубликовали статью об открытии пяти комет, вращающихся вокруг звезды другой системы – экзокомет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Scientific American .

Отечественные астрономы провели исследование с помощью данных телескопа TESS. Они подтвердили открытие экзокомет своими коллегами из других стран во время предыдущих исследований, а также открыли новые.

Ученые из Украины обнаружили экзокометы на расстоянии 65 световых лет от Солнца. Они вращаются вокруг звезды Бета Живописца. Поскольку эта звезда в сотни раз моложе Солнца, открытие может стать основой для исследования ранних стадий формирования планетных систем.

Ранее учёные уже обнаруживали кометы близ Беты Живописца. Вокруг звезды вращаются две группы комет с разными свойствами. Однако открытие украинских астрономов позволит расширить представления ученых об обнаруженных в других звездных системах объектах.