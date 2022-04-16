ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские астрономы открыли 5 комет в другой звездной системе

Новина українською →
Космос, Суббота 16 апреля 2022 13:48
Украинские астрономы открыли 5 комет в другой звездной системе Фото: Украинские ученые совершили важное открытие (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ученые Главной астрономической обсерватории НАН Украины опубликовали статью об открытии пяти комет, вращающихся вокруг звезды другой системы – экзокомет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Scientific American.

Отечественные астрономы провели исследование с помощью данных телескопа TESS. Они подтвердили открытие экзокомет своими коллегами из других стран во время предыдущих исследований, а также открыли новые.

Ученые из Украины обнаружили экзокометы на расстоянии 65 световых лет от Солнца. Они вращаются вокруг звезды Бета Живописца. Поскольку эта звезда в сотни раз моложе Солнца, открытие может стать основой для исследования ранних стадий формирования планетных систем.

Ранее учёные уже обнаруживали кометы близ Беты Живописца. Вокруг звезды вращаются две группы комет с разными свойствами. Однако открытие украинских астрономов позволит расширить представления ученых об обнаруженных в других звездных системах объектах.

К слову, литовские власти призвали Финляндию и Швецию не тратить время на размышления о вступлении в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАН Украины Вселенная
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев