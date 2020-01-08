Хотят быть независимыми: Меган Марк и принц Гарри сделали смелое заявление

Меган Маркл и принц Гарри сделали официальное заявление о том, что отказываются от королевского финансирования и складывают с себя официальные полномочия высокопоставленных членов британской королевской семьи. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.

Как говорится в сообщении, герцог и герцогиня Сассекские намерены стать финансово независимыми и будут много работать самостоятельно. Они отказываются от традиционного финансирования высокопоставленных членов королевской семьи.

Часть своего времени они будут проводить в Великобритании, часть – в Северной Америке. Они складывают с себя королевские полномочия и отныне не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

Они продолжат сотрудничество с организациями, патронами которых являются и будут заниматься новыми благотворительными проектами. Кроме того, они полностью будут поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II.

На данный момент неизвестно, готовы ли Меган Маркл и принц Гарри отказаться также и от своих титулов, так как к высокопоставленным членам королевской семьи относятся кроме королевы только ее дети, а также внуки – принц Уильям с супругой и принц Гарри с супругой.

Герцоги Сассекские отметили, что такое решение было принято не спонтанно, они несколько месяцев размышляли об этом и советовались. Также они уверены, что путешествия между двумя странами позволит им воспитать сына в правильных традициях.