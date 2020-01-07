Стало известно о планах Меган Маркл и принца Гарри на 2020 год

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцог и герцогиня Сассекские намерены больше работать в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде, на острове Ванкувер. Они арендовали роскошный особняк, который принадлежит российскому олигарху. Найти дом монаршей паре помог всемирно известный канадский продюсер Дэвид Фостер, который работал с Селин Дион, Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Тони Брэкстон и Мадонной. Герцог и герцогиня Сассекские укрылись подальше от посторенних глаз и решили провести время втроем с сыном Арчи. Кстати, планы пары на 2020 год тесно связанны с Канадой, и это не удивительно, ведь здесь живет мама Меган и множество ее родных и друзей. Королевский репортер и эксперт Омид Скоби рассказал, чем планируют заняться герцог и герцогиня Сассекские в наступившем году.

По его словам, передает Daily Mail, монаршая пара собралась проводить больше времени в Канаде, в частности, по рабочим вопросам. Возможно, они даже организуют тур, но обзаводиться собственной недвижимостью в стране пока не намерены.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Из-за плотного графика, рождение второго ребенка пока у Меган Маркл и принца Гарри не в приоритете, но если герцогиня Сассекская забеременеет, это будет приятной неожиданностью. Кстати, жена принца Гарри намерена рожать малыша в Лос-Анджелесе, а не в Великобритании, как это было с ее первенцем Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Перерыв в рабочем графике и свободное от королевских обязанностей время дало возможность паре "перезагрузиться". По словам Скоби, они планируют вернутся к своим обязанностям с новыми силами и более тщательно охранять свое ментальное здоровье, ведь предыдущий год был очень сложным для Меган и принца Гарри, а супруги часто подвергались критике.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гаррри показали свежее фото сына Арчи. Кадр стал заглавным снимком итогового ролика, который был посвящен знаковым момент 2019 для семьи герцогиня и герцогини Сассекских.