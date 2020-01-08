Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали пре-пати в честь дня рождения Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган и Гарри продолжают идти всем наперекор и делать по-своему

Уже завтра, 9 января Кейт Миддлтон отметит день рождения - герцогине Кембриджской исполнится 38 лет. Конечно же, особа такого статуса готовится к любому событию в жизни намного заранее - день рождения не исключение. Известно, что уже традиционно вечеринку по случаю своего 38-летия Миддлтон организовала заранее. При єтом в списке приглашенных не было “скандальной пары” герцогов Сассекских - Меган Маркл и принц Гарри.

Напомним, что новогодние и рождественские выходные Меган и Гарри с сыном Арчи провели в Канаде. Пара пропустила все семейные “застолья” по такому случаю. Однако, герцогам Сассекским не привыкать нарушать традиции королевской семьи. Известно, что пара уже вернулась из Канады обратно в Британию. Однако на вечеринке по случаю дня рождения Кейт Миддлтон они так не были замечены!

В британских СМИ подчеркивают, что Меган и Гарри уже второй год подряд пропускают день рождения супруги принца Уильяма.

Отметим, что 5 января января в церкви в Сандрингеме состоялась первая церковная служба в 2020 года, которую посетила вся большая монаршая семья. Тогда Миддлтон удивила собравшихся гостей и журналистов непривычным образом в шляпе-федоре и пестром пальто.

Именно после службы вся семья и гости собрались в загородной резиденции в Анмер-холле, где и отпраздновали день рождения герцогини Кембриджской. А вот принц Гарри с женой так и не отказались от своих планов ради вечеринки по случаю праздника своей родственницы.

Принц Уильям и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

О не самых теплых отношениях между двумя семьями поговаривают уже давно. Отношения между двумя принцами-братьями стали особенно напряженными именно после свадьбы младшего Гарри с Меган. По данным источников королевской семьи, принц Уильям не одобрил выбор своего брата, а также осудил его за “спешность” жениться. Так как сам Гарри долгое время встречался с Кэтрин прежде чем сделать ей предложение.

Отметим, что Уильям и Кэтрин познакомились еще во время обучения в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии - в 2002 году. Именно тогда между молодыми людьми завязались романтические отношения. Лишь в ноябре 2010 года королевский двор официально объявил о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон!

А вот принц Гарри и Меган Маркл начали встречаться в 2016 году. Уже в ноябре 2017 года стало известно о помолвке принца Гарри с Меган.

Свадебное фото Гарри и Меган (фото: instagram.com/sussexroyal)

Похоже, что отношения между семьями и не планируют улучшаться. Хотя источники королевской семьи ранее сообщали - Кейт Миддлтон готова на все ради сближения с герцогами Сассекскими. Первым делом герцогиня Кэтрин хочет подружить своих детей с малышом Арчи.

Также напомним, что на день рождения Кейт Миддлтон принц Уильям подготовил ей роскошный подарок. На 38-летие герцогини семья отправиться на остров Мюстик. Для своей супруги Уильям не жалеет ничего. Семья будет жить в особняке за 15 млн долларов. Также для герцогов здесь расписан каждый день.