Хотели успокоить: под Днепром годовалую девочку переворачивали головой вниз

Под Днепром в Доме ребенка маленькую девочку перевернули вниз головой (коллаж: РБК-Украина)

В Доме ребенка под Днепром 1,5-годовалую девочку перевернули вниз головой, чтобы успокоить

Под Днепром в Доме ребенка произошел скандал. Дело в том, что сотрудница Каменского специализированного Дома ребенка Днепропетровского областного совета "успокаивала" 1,5-годовалую девочку, перевернув ее вниз головой.

Инцидент произошел еще в пятницу, 26 июня на территории Дома ребенка, который находится по адресу ул. Спортивная, 33. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

На видео видно, как женщина берег за ноги ребенка и встряхивает. Таким образом, она хотела успокоить малышку.

Под Днепром в Доме ребенка маленькую девочку перевернули вниз головой (видео: YouTube)

По словам старшего инспектора сектора мониторинга Каменского ОП Елены Тимченко, 1,5 годовалую девочку встряхивала медсестра Дома ребенка.

В данный момент женщину отстранили от исполнения своих обязанностей. Также проводится внутренняя проверка, а Ювенальная превенция устанавливает все подробности инцидента.

Напомним, в Киеве крестный отец избил шестилетнего мальчика до полусмерти. При этом мать мальчика и ее друзья хотели скрыть насилие и заявили врачам, что ребенок выпал из окна.

Ранее под Николаевом женщина в состоянии алкогольного опьянения избила свою годовалую дочку. Девочка попала в реанимацию. Медики госпитализировали ее в очень тяжелом состоянии. У малышки сотрясение головного мозга, много разных гематом и ссадин на лице.

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Автор: Роман Мирончук