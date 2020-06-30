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Хотіли заспокоїти: під Дніпром однорічну дівчинку перевертали головою вниз

STYLERЖиття    30.06.2020 - 18:42
Хотіли заспокоїти: під Дніпром однорічну дівчинку перевертали головою вниз
Під Дніпром в Будинку дитини маленьку дівчинку перевернули вниз головою (колаж: РБК-Україна)

У Будинку дитини під Дніпром 1,5-однорічну дівчинку перевернули вниз головою, щоб заспокоїти

Під Дніпром в Будинку дитини стався скандал. Річ у тім, що співробітниця Кам'янського спеціалізованого Будинку дитини Дніпропетровської обласної ради "заспокоювала" 1,5-однорічну дівчинку, перевернувши її вниз головою.

Інцидент стався ще в п'ятницю, 26 червня на території Будинку дитини, що знаходиться за адресою вул. Спортивна, 33. Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

На відео видно, як жінка берег за ноги дитину і струшує. Таким чином, вона хотіла заспокоїти дитину.

Під Дніпром в Будинку дитини маленьку дівчинку перевернули вниз головою (відео: YouTube)

За словами старшого інспектора сектору моніторингу Кам'янського ВП Олени Тимченко, 1,5 однорічну дівчинку струшувала медсестра Будинку дитини.

Наразі жінку усунули від виконання своїх обов'язків. Також проводиться внутрішня перевірка, а Ювенальна превенція встановлює всі подробиці інциденту.

Нагадаємо, в Києві хресний батько побив шестирічного хлопчика до напівсмерті. При цьому мати дитини та її друзі хотіли приховати насильство і заявили лікарям, що дитина випала з вікна.

Раніше під Миколаєвом жінка в стані алкогольного сп'яніння побила свою однорічну доньку. Дівчинка потрапила в реанімацію. Медики госпіталізували її в дуже важкому стані. У дитини струс головного мозку, багато різних гематом на обличчі.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України ФК Дніпропреступления
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