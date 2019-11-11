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Хотела расслабиться: украинская певица чуть не загремела в тюрьму из-за наркотиков

STYLERПерсоны    11.11.2019 - 09:37
Хотела расслабиться: украинская певица чуть не загремела в тюрьму из-за наркотиков
Alina Pash чуть не арестовали в Израиле (фото: facebook.com.JetSetter.ua)

Alina Pash рассказала, как ее чуть не забрали в полицию из-за "травки"

Alina Pash чуть не попала в израильскую тюрьму из-за употребления наркотических препаратов, которые запрещены в этой стране. Об этом украинская рэперша призналась в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь". Исполнительница призналась, что хотела расслабиться, поэтому курила CBD — природный экстракт каннабиса или конопли.

"Есть такая штука, как CBD. Это травка, но без ТГК, не дурманит, а расслабляет. Она легальна во многих странах. Но не в Иерусалиме. В Тель-Авиве да. Я вместо таблеток решила покурить себе CBD, потому что она легальна в Тель-Авиве якобы. Но, оказалось, что нет. Меня чуть не забрали в полицейский участок",
– призналась рэперша.

Хотела расслабиться: украинская певица чуть не загремела в тюрьму из-за наркотиковПевица Alina Pash решила расслабиться в Израиле (facebook.com.iura znamenitii)

По словам певицы, эта история произошла с ней и ее мужем во время путешествий, которые, к слову, пара обожает.

"Путешествовать – моя страсть. Кроме Америки, были сейчас в Израиле, побывали в Тель-Авиве, Иерусалиме. В Иерусалиме меня едва не забрали в полицейский участок", – сказала Alina Pash.

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