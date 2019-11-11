Хотіла розслабитися: українська співачка ледь не загриміла у в'язницю через наркотики

Alina Pash мало не заарештували в Ізраїлі (фото: facebook.com.JetSetter.ua)

Alina Pash розповіла, як її ледь не забрали в поліцію через "травичку"

Alina Pash ледь не потрапила в ізраїльську в'язницю за вживання наркотичних препаратів, які заборонені в цій країні. Про це українська реперша зізналася в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя". Виконавиця зізналася, що хотіла розслабитися, тому курила CBD — природний екстракт канабісу чи конопель.

"Є така штука, як CBD. Це травичка, але без ТГК, не труїть, а розслабляє. Вона легальна у багатьох країнах. Але не в Єрусалимі. У Тель-Авіві так. Я замість пігулок вирішила покурити собі CBD, тому що вона легальна в Тель-Авіві нібито. Але, виявилося, що ні. Мене ледь не забрали до поліційної дільниці",

– зізналася реперша.

Співачка Alina Pash вирішила розслабитися в Ізраїлі (facebook.com.iura znamenitii)

За словами співачки, ця історія сталася з нею та її чоловіком під час подорожей, які, до речі, пара обожнює.

"Подорожувати – моя пристрасть. Крім Америки, були зараз в Ізраїлі, побували в Тель-Авіві, Єрусалимі. В Єрусалимі мене ледь не забрали до поліційної дільниці", – сказала Alina Pash.