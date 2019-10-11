Известная украинская певица призналась в наркотической зависимости

Певица Гайтана сумела побороть наркотики (facebook.com.officialgaitana)

Украинская певица Гайтана откровенно рассказала, как поборола слабость к курению марихуаны

Певица Гайтана откровенно призналась, что в ее жизни был период увлечением наркотиков. Это было курение марихуаны, которое она очень удачно поборола. В тот момент певица очень переживала и была в депрессии, а наркотик помогал ей забыться. Об этом исполнительница, которая 2 года назад родила малышку Николь-Сапфир, рассказала в программе "Жизнь известных людей".

Дело в том, что певица очень тяжело переживала расставание с бывшим любимым продюссером Эдуардом Климом. Для того, чтобы почувствовать легкость и релакс исполнительница пристрастилась к "травке".

"Когда у меня была депрессия, я просто поняла, что я начинаю курить травку уже несколько раз в день, чтобы бежать от себя, бежать от реальности, - призналась Гайтана.

Так происходило несколько лет, пока певица не сказала себе "стоп".

Видео: Гайтана рассказала о своем секрете про наркотики (YouTube)

"Я покурила, попробовала и говорю - знаете, нет, вообще не идет. Я поняла, что я умираю. И пока я курила, я не могла принять решение - закончить отношения! Он видел, что со мной происходит, но был в своих депрессиях тоже. Параллельно. Мы были, как две больных человека, которые должны расстаться, потому что болеем друг от друга ", - призналась звезда.