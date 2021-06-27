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Хотел установить рекорд: во Львове бегун погиб во время полумарафон (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Во Львове во время марафона погиб 23-летний парень. Юноша преодолел почти всю дистанцию и почувствовал себя нехорошо.

Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня новости" на телеканале" Украина 24".

Бегун преодолел почти всю дистанцию в 21 километр и почувствовал себя нехорошо. Медикам спасти парня не удалось. Врачи в течение часа пытались привести парня в чувство.

Спортсмен уже неоднократно участвовал в похожих соревнованиях в других городах. Что стало причиной смерти - пока неизвестно.

По словам инспектора полиции Львовской области Михаила Василишина, по данному факту идет проверка. Также он добавил, что парень был студентом одного из учебных заведений города Львова.

Информацию о гибели участника марафона подтвердил мэр Львова.

Организаторы марафона объявили о приостановке соревнований, однако позже они продолжились по измененному маршруту.

Фото: во Львове погиб бегун (фото zaxid.net)

Ранее мы сообщали, что под Львовом попрощались со спортсменкой, которая трагически погибла.

Также в Харькове трагически погиб молодой спортсмен во время полумарафона.

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