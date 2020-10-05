В Харькове трагически погиб молодой спортсмен во время полумарафона

В Харькове умер участник полумарафона (коллаж: РБК-Украина)

В Харькове случилась трагедия со спортсменом во время полумарафона

В Харькове погиб 34-летний спортсмен, бегун Евгений Колеров. Он был участником Харьковского интернационального марафона, что проходил 4 октября.

Молодой марафонец на дистанции 21,1 км потерял сознание, говорится на Facebook-странице организаторов забега.

Несмотря на то, что "скорая помощь" прибыла очень быстро, Евгения спасти не удалось.

"Парень из нашей команды пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену и скорая прибыла на место через несколько минут. Но в больнице сердце Евгения перестало биться", - говорится в сообщении.

Погибший спортсмен Евгений Колеров (фото: facebook.com/Kharkivinternationalmarathon)

Организаторы приносят соболезнования близким, родственникам и жене, а также обещают оказать материальную поддержку семье спортсмена.

Кроме того, всем желающим предлагается помочь на карту 5168755449702667

(Гаврилюк Марина Владимировна).

Украинцы в комментариях выражают соболезнование семье спортсмена.

"Соболезную родным! К нему очень быстро подоспела помощь, такой трагический случай";

"Прости! До последнего верил что ты начнёшь дышать... Царство небесное..."

"Царство Небесное! Очень жаль парня".

Ранее мы писали, что в Одессе умерла молодая участница ультра-марафона Екатерина Катющева. Девушка потеряла сознание на сильной жаре и у нее случился инсульт. После восьмичасовых поисков ее обнаружили и привели в сознание, но в больнице спортсменка, увы, скончалась.