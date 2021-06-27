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Хотів встановити рекорд: у Львові бігун загинув під час півмарафону (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Львові під час півмарафону загинув 23-річний хлопець. Юнак подолав майже всю дистанцію і відчув себе недобре.

Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Бігун подолав майже всю дистанцію у 21 кілометр і відчув себе недобре. Медикам врятувати хлопця не вдалося. Лікарі впродовж години намагалися привести хлопця до тями.

Спортсмен уже неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах. Що стало причиною смерті – поки невідомо.

За словами інспектора поліції Львівської області Михайла Василишина, за даним фактом відбувається перевірка. Також він додав, що хлопець був студентом одного з навчальних закладів міста Львова.

Інформацію про загибель учасника півмарафону підтвердив мер Львова.

Організатори півмарафону оголосили про припинення змагань, однак пізніше вони продовжились за зміненим маршрутом.

Фото: у Львові загинув бігун (zaxid.net)

Раніше ми повідомляли, що під Львовом попрощалися зі спортсменкою, яка трагічно загинула.

Також в Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону.

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